Pino e Rino | la notte del ricordo

Sci alPino - Sofia Goggia e un futuro sempre più ambizioso. Con la Coppa del Mondo generale nel mirino : Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra a conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Basta probabilmente questo per spiegare la straordinaria impresa di Sofia, un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre per l’Italia. Il futuro è tutto dalla parte ...