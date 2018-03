Pil : Milano corre a velocità doppia - +6 - 2% contro +3 - 4% Italia (3) : (AdnKronos) - Il miglioramento del quadro economico lombardo si traduce in un rafforzamento del quadro del mercato del lavoro. Nel 2017 il saldo degli occupati rispetto al pre crisi raggiunge quota +125 mila e, dopo nove anni, anche il tasso di occupazione (67,3%) supera il livello del 2008 (66,9%).

Neonata rischia di morire sul volo per Milano : salvata da un medico a bordo e dal Pilota : Il suo 'destino' - la parola usata dal suo salvatore - forse era davvero scritto. Forse era già stabilito che sulla sua strada avrebbe trovato un medico preparato e un pilota eccellente. E forse era ...

Pillitteri : «Nella mia Milano da bere Armani sistemava le vetrine e la gente mi offriva il caffè» : Dopo il Midas, quando divenne segretario del Psi, io avevo già una lunga esperienza politica, prima nel Psdi, con cui me ne andai quando ci fu la scissione, poi come assessore nel Psi. Fuori non me ...

Milano sempre più leader : Pil +3 - 2% dal 2007 - il doppio di quello nazionale dal 2014 : Milano sempre più locomotiva d'Italia. A rilevarlo è il Booklet Economia di Assolombarda che evidenzia come nel 2017, la ripresa partita nel 2014 si consolida sia a Milano sia in Lombardia, ben di più di quanto lo stia facendo a livello nazionale. In particolare è ...

MUSICA A MILANO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in una comPilation che celebra la scena alternativa del capoluogo : A MILANO molti locali per la MUSICA live hanno chiuso, ma altri ne sono nati, ad esempio il Rock'n'Roll che con una compilation celebra Dieci anni di esistenza.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende il Pil degli Usa (28 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono molti dati macroeconomici, ma quelli previsti sono molto interessanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 03:32:00 GMT)

Milano - le attiviste della Peta in lingerie e tacchi a sPillo contro le pellicce : Sexy conigli in lingerie bianca. Così oggi, in vista della settimana della moda, la Peta ha messo in scena a Milano la sua protesta contro l'uso di pellicce e pelli animali. ' Il pelo dei conigli non ...