Pierferdinando Casini e quel tweet filo-Di Maio

Vasco Errani a Pierferdinando Casini : "Le radici non sono acqua - la sinistra sono io" : Vasco Errani è stato per 15 anni governatore dell'Emilia Romagna. Ora sta tornando a percorrerla passo passo in campagna elettorale perché si trova protagonista di una supersfida nel collegio di Bologna contro Pierferdinando Casini. Errani con Liberi e Uguali contro il suo passato, oggi rappresentato da uno storico democristiano.In un'intervista al Fatto Quotidiano, a Vasco Errani viene immediatamente richiesto di commentare le ...

Pierferdinando Casini alla casa del Popolo a Bologna : "È casa mia" : Ci manca solo che lo chiamino "compagno" e la trasformazione di Pierferdinando Casini sarà ultimata. Dopo la decisione del Pd di candidarlo per il collegio uninominale al Senato nella rossa Bologna - che ha fatto storcere il naso a molti -, Casini è partito con la campagna elettorale. E non sono passati inosservati alcuni episodi che cozzano con il passato democristiano dell'ex presidente della Camera.Prima la foto di un comizio in ...

Pierferdinando Casini - la conversione dell'ex presidente della Camera : a caccia dei voti comunisti : Da sinistra a destra. In alto: Palmiro Togliatti e Antonio Gramsci. In basso: Giorgio Amendola e Giacomo Matteotti. In mezzo c' è però il più bello e fresco di tutti: Pier Ferdinando Casini, Proprio ...