Petrolio di nuovo in salita su tensioni geopolitiche e Venezuela

Prezzo Petrolio oggi nuovo crollo. Tre ragioni spiegano tracollo quotazioni : Non è un mistero che gli alti livelli produttivi americani hanno sempre messo a dura prova la politica dell'Opec tesa a ridurre la produzione di petrolio con l' obiettivo di equlibrare domanda e ...

Petrolio - quotazioni non minacciate dallo shale oil. Prezzo oil verso nuovo aumento? : Ebbene, secondo il presidente dell'organizzazione tra i paesi produttori di Petrolio, la decisione Usa di puntare sulla produzione di shale oil non dovrebbe mettere in pericolo la politica di ...

Petrolio di nuovo in rally. Brent sopra 71 dollari ai massimi da oltre 3 anni : ... in primis il razionamento dell'offerta voluto dall'OPEC , che sembra controbilanciare l'atteso aumento della produzione shale in USA , in un contesto di espansione dell'economia globale. L'ultimo ...