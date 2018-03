Perché trenta mucche ci fanno piangere | senza essere vegani

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) Non è un film per, non è nemmeno ecologicamente corretto, se volessimo ragionare sulle devastazioni planetarie che provoca la nostra inguaribile smania di hamburger e di succose bistecche. In compenso, ha ottenuto la benedizione di Slow Food e tre premi César, gli Oscar francesi, tra cui quelli per l'opera prima e per il miglior attore, uno sconvolgente Swann Arlaud.Se è valida la regola aurea di ogni attore sensato, ovvero mai recitare con cani e bambini, che dire dida latte ? Eppure "Petit Paysan", passato per le vetrine di Cannes, ha vinto la sfida alla grande. Procura emozioni implacabili ed è "un atto di vera resistenza", come ha sacrosantamente annotato "The Hollywood Reporter".È un ibrido strano e affascinante, "Petit Paysan", che esce da noi il 22 marzo, un sorprendente meticcio di generi che applica i codici del ...