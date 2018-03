Perché la giornata mondiale della felicità si celebra il 20 marzo

Cave - Gianpaolo Bottacin e Maurizio Conte - VA - : 'giornata storica perchè ci stiamo accingendo ad approvare la nuova legge' : ... laddove la concentrazione di autorizzazioni aveva messo in difficoltà altre realtà del mondo estrattivo: la legge dà risposte a questo settore, soprattutto al mondo delle piccole imprese. Ritengo ...

Perché oggi è la Giornata internazionale della donna : (foto: Ap/LaPresse) Come ogni anno, l’8 marzo si celebra la Festa della donna la cui definizione corretta è Giornata internazionale della donna. Quest’anno il messaggio della festa sarà molto politico: in oltre 70 paesi le donne si riuniranno attorno ai movimenti femministi. Da noi il riferimento è Non una di meno, che chiede uno sciopero di 24 ore con queste motivazioni: “Il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue ...

La giornata della Festa della Donna dovrebbe essere il 23 febbraio : ecco Perché : Il 23 febbraio e non l’8 marzo è il giorno in cui bisognerebbe celebrare la Festa delle Donne. Sabino Maria Frassà e Nicla Vassallo per il Think-tank Ama Nutri Cresci hanno deciso di proporre una riflessione riguardo al significato di una giornata dal significato quantomai complesso e attuale. Nicla Vassallo, che da poco ha pubblicato il libro “La Donna non esiste”, insieme Sabino Maria Frassà, forniscono alcuni spunti su cui ...

Attualità di una tenace epidemia. Ecco Perché la giornata mondiale contro l’Aids : Questo post è a cura di Luigi Valenzano, Specialista in Dermatologia.La giornata mondiale contro l'Aids, che si svolge ogni anno il 1 dicembre, è stata istituita nel 1987 al fine di diffondere la coscienza dell'importanza e gravità dell'epidemia mondiale di Aids causata dal temibile contagio con il retrovirus Hiv.Ed è per questo che anche noi ci chiediamo: è ancora importante parlare di questa malattia, ovvero ...

Giornata delle Memoria 2018 : Facebook rimuove le immagini dei deportati - Perché 'nudi' : Cronaca a parte, la Giornata della Memoria 2018 ha avuto difficoltà ben maggiori con l'algoritmo di Facebook . Quest'ultimo, già nel Settembre del 2016 , censurò quel che non doveva, sospendendo il ...

Giornata della Memoria - oggi 27 gennaio/ Olocausto - Perché si ricorda in queste ore : Giornata della Memoria, oggi 27 gennaio 2018: il dramma dell'Olocausto e la testimonianza degli "altri" Oskar Schindler, "il vero potere è il perdono". Storie sulla Shoah(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:43:00 GMT)

Giornata della Memoria - 'Sai dirmi Perché'' - il canto di dolore del soprano Colombini : ... nella mente ha solo il suono del treno, e suoi occhi sono ciechi perché cieco è il mondo verso l'orrore. Chiede alla terra se ancora è in grado di riconoscerla come suo frutto. Il bambino, che lei ...

Perché la Giornata della memoria si celebra oggi? : Il 27 gennaio di 73 anni fa i soldati dell'Armata Rossa entrarono ad Auschwitz scoprendo l'enorme campo di concentramento dei nazisti The post Perché la Giornata della memoria si celebra oggi? appeared first on Il Post.

Giornata della memoria - Perché si celebra il 27 gennaio : ... viene celebrato per ricordare il 27 gennaio 1945 , giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz , scoprendone e rivelandone al mondo l'orrore. LEGGI ANCHE ---> ...

Cristina Plevani/ "Vivo alla giornata - faccio la cassiera Perché mi serviva un contratto" (Mattino 5) : Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, racconta ai microfoni di Mattino 5 perché ha deciso di lavorare come cassiera in un supermercato.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:12:00 GMT)