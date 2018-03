Per un Pilates più consapevole

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) Per rispettare o riparare il proprio corpo dopo un trauma, bisogna conoscerlo bene, sentirlo nel profondo. O quantomeno avere qualcuno che vi insegni a prendervi cura di lui. Qualcuno come Emilia Billitteri, ex ballerina di danza classica, oggi insegnante die titolare dello studio che porta il suo stesso nome a Milano. Una descrizione riduttiva di chi è lei e di quello che fa, visto che ha una vera passione per tutto ciò che è movimento e con il corpo comunica. «Ballerina dall’età di cinque anni, dopo l’ammissione all’Accademia dell’Hamburg Ballet e il diploma alla Rambert School di Londra, ho purtroppo subito qualche infortunio, che mi hanno imposto di fermarmi – ci racconta Emilia – Ma non volevo smettere di dedicarmi alla ricerca del benessere attraverso il corpo, così mi sono avvicinata al mondo del, conseguendo il PolestarCertification® presso lo studio ...