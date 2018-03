Per un Pilates più consapevole : Per rispettare o riparare il proprio corpo dopo un trauma, bisogna conoscerlo bene, sentirlo nel profondo. O quantomeno avere qualcuno che vi insegni a prendervi cura di lui. Qualcuno come Emilia Billitteri, ex ballerina di danza classica, oggi insegnante di Pilates e titolare dello studio che porta il suo stesso nome a Milano. Una descrizione riduttiva di chi è lei e di quello che fa, visto che ha una vera passione per tutto ciò che è movimento ...