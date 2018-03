Per le Camere l’ipotesi Salvini-Di Maio

Le Presidenze delle Camere fanno gola Perché sono un posto fisso : Eccoci infine ai nastri di partenza. Questa settimana s'insedia il Parlamento, dopo di che interverrà la scelta su cui si giocano le sorti della XVIII legislatura: l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Il passaggio cruciale, dal quale dipende tutto il resto. O no? No, la vera decisione cade adesso, con l'elezione dei presidenti delle Camere. O meglio, d'un presidente soprattutto: quello del Senato. Sarà lui (lei) a dominare la ...

Presidenze Camere - Perché Giulia Bongiorno è una pillola amara Per Berlusconi : E ha fatto assolvere Raffaele Sollecito, uno degli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher , il caso di cronaca noto come 'delitto di Perugia', . Nel 2006 si avvicina alla politica e viene eletta ...

Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega Per le presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

I due eserciti si preparano a prima sfida Per le Camere : Di Maio oggi con i suoi - Salvini mercoledì : Iniziate le grandi manovre in vista dell'insediamento venerdì del nuovo Parlamento. Il leader M5s incoraggia i suoi senatori, passati da 35 a 112, oggi impegnati nelle procedure di registrazione -

“Mi manchi…”. Isola : lacrime Per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno Per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

Voto multiplo - palloncini Per oscurare le telecamere e osservatori picchiati. Gli anti-Putin denunciano brogli : Vladimir Putin può festeggiare la quarta elezione, ma sull'oltre il 70% dei consensi ottenuti c'è l'ombra di brogli elettorali. Ad avanzare la tesi del Voto inquinato sono osservatori indipendenti e giornalisti non allineati con il governo russo che, nel corso del Voto e a urne chiuse, hanno pubblicato immagini che dimostrerebbero gli stratagemmi usati per condizionare il Voto.In alcuni video pubblicati su Youtube si vedono uomini ...

Lega-M5s : dialogo Per governo e presidenze Camere. Ma si alza lo scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -

Scuola - telecamere in classe : Perché no? : A seguito dei continui maltrattamenti verificatisi negli ultimi tempi, ad opera di alcuni insegnanti, nelle scuole, e soprattutto negli asili nidi e nelle scuole d’infanzia, si è da tempo avanzata l’idea dell’apposizione di telecamere , a scopo preventivo, in classe. Tanto che era stato anche presentato in Parlamento un disegno di legge. Ora invece tutto […] L'articolo Scuola, telecamere in classe: perché no? proviene da Scuolainforma.

Camere - Di Maio : tutti Per il confronto : 18.11 "Oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto sull'individuazione dei Presidenti delle Camere. E'il primo passo per far partire questa legislatura". Così Di Maio sul blog delle Stelle. "Ho sentito Martina, Brunetta, la Meloni, Grasso e ho riscontrato una disponibilità a proseguire il confronto", precisa."Poi ho sentito Salvini-scrivepur non non parlando di nomi e ruoli ...

Governo : si insediano Camere - conto rovescia Per consultazioni Mattarella : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – Con l’insediamento delle nuove Camere in programma venerdì prossimo, scatta il conto alla rovescia per l’avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare la possibilità di arrivare alla formazione di un nuovo Governo, dopo le elezioni del 4 marzo scorso.Prima dovranno costituirsi i Gruppi parlamentari, con l’elezione dei rispettivi vertici, e ...

Di Maio : 'Per Camere - nomi all'altezza' : Giornata di incontri per il leader Cinquestelle alla ricerca di un accordo sulle presidenze di Camera e Senato. Malumori in Forza Italia per il possibile accordo della Lega con i grillini. -

Luigi Di Maio detta le regole Per le Camere : Il M5S mette tutti in riga e punta a imporre le proprie regole ai partiti. “Entro domenica sentirò per telefono

Camere - Di Maio : “Per le presidenze accordo con tutti ma non accettiamo nomi di condannati o sotto processo” : Uno schema concordato con tutti per individuare i nomi dei nuovi presidenti di Camera e Senato ma no ai condannati o a chi è sotto processo. Luigi Di Maio torna a commentare la partita dell’elezione dei nuovi numeri uno di Montecitorio e Palazzo Madama. E lo fa sia con un post sul blog delle Stelle ma anche intervenendo a un incontro con gli imprenditori a Carugo, in provincia di Como. “Tra stasera e domani sentirò per telefono i ...

Di Maio : 'Dialogo con tutti Per presidenze camere - subito via i vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...