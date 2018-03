”Per carità” Leosini vs Bruzzone | è guerra La signora del ”crimine” non ci sta e | con

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) Francasi è confermata laindiscussa della terza rete e star del web con la nuova stagione di Storie maledette che ha aperto con il caso di Avetrana. L’intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi, è stata vista da un milione 877 mila spettatori e uno share dell’8.1 per cento risultato il miglior ascolto del programma su Rai3 dal 2014. La cugina e la zia della piccola Sarah, rinchiuse nel carcere femminile di Taranto, per la prima volta hanno raccontato la loro verità su uno dei casi che maggiormente ha diviso e appassionato l’opinione pubblica italiana. Durante l’intervista condotta magistralmente da Franca, la criminologa Robertaha voluto dire la sua criticando la ricostruzione della giornalista sul suo profilo Twitter: “Lanon è ...