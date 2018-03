Pensioni | ultime notizie al 20 3 su allarme FMI | legge Fornero e cumulo

RIFORMA Pensioni / Reversibilità e retributivo - i consigli del Fmi per l'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Reversibilità e retributivo , i consigli del Fmi per l'Italia . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:54:00 GMT)

RIFORMA Pensioni / Il punto di ripartenza per il Cods (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Il punto di ripartenza per il Cods . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:04:00 GMT)

Pensioni - ultime news al 19/3 su anticipate - manovra Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 19 marzo 2018 vedono accendersi i toni della discussione tra Inps e Adepp per il mancato avvio del pagamento degli assegni [Video] in regime di cumulo contributivo. Una situazione che resta tesa e che prosegue in stato di stallo, con la conseguenza implicita che i pagamenti non giungono ai lavoratori nonostante le richieste continuino ad accumularsi. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche ...