Pensioni e legge Fornero | Maurizio Gasparri sbugiarda Boccia e Bentivogli in diretta

Pensioni - ultime notizie al 20/3 su allarme FMI - legge Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 20 marzo 2018 vedono arrivare un nuovo allarme dal Fondo Monetario Internazionale in merito alla tenuta dei conti previdenziali. Secondo i tecnici internazionali, la spesa Pensioni stica nel tempo rischia di diventare troppo elevata [ Video ], rendendo di fatto la Manovra Fornero insufficiente. Un altola' al quale sono state accompagnate anche diverse ipotesi risolutive, come il ricalcolo degli assegni ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - probabile addio alla Legge Fornero con il Def? Video : probabile cancellazione della Riforma Fornero e introduzione della Quota 100 e Quota 41. [ Video ] Sono questi i punti condivisi da Lega Nord e Movimento 5 Stelle sul fronte previdenziale anche se si attende la formazione di un nuovo esecutivo e del Parlamento dopo i risultati ottenuti dalle elezioni politiche del 4 marzo. Un programma condiviso dalle due forze politiche che potrebbe finalmente diventare una realta'. Difatti, come spiegato più ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - probabile addio alla Legge Fornero con il Def? : probabile cancellazione della Riforma Fornero e introduzione della Quota 100 e Quota 41. Sono questi i punti condivisi da Lega Nord e Movimento 5 Stelle sul fronte previdenziale anche se si attende la formazione di un nuovo esecutivo e del Parlamento dopo i risultati ottenuti dalle elezioni politiche del 4 marzo. Un programma condiviso dalle due forze politiche che potrebbe finalmente diventare una realtà. Difatti, come spiegato più volte dal ...

Pensioni : intesa Salvini-Di Maio contro legge Fornero e vitalizi - le novità Video : Ieri #Matteo Salvini ha gia' chiamato #Luigi Di Maio M5s, Maurizio Martina Pd e Piero Grasso Leu per avviare la discussione sulla presidenze di Camera e Senato, ma l’attenzione è rivolta anche alla formazione del nuovo governo [Video]e in questa trattativa fondamentale è per il segretario della Lega la questione della riforma #Pensioni. Il primo provvedimento che farei se diventassi presidente del Consiglio – ha detto oggi il leader della ...