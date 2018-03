Pensioni | Beppe Grillo | servono riforme | M5s per stop a Fornero | le novità

Blastingnews

(Di martedì 20 marzo 2018) Il tema della riforma #rimane centrale nell’agenda politica del post elezioni. Occhi puntati soprattutto sul dialogo tra Movimento 5 stelle e Lega VIDEO, i vincitori delle elezioni politiche del 4 marzo scorso. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ieri ha sentito il leader M5s Luigi Di Maio, non ha escluso ieri la possibilita' di un governo d’intesa con i pentastellati in considerazione di diversi punti in comune nel programma. A partire dal superamento della legge, una delle promesse fatte con insistenza in campagna elettorale sia da Di Maio che da Salvini., a partire dalleMa anche sul modello di riformaproposto agli elettori in campagna elettorale. Quota 100 per tutti i lavoratori, data dalla somma tra eta' anagrafica e contributiva; Proroga o stabilizzazione del regime sperimentale di #Opzione ...