Pensioni | anche Damiano propone Quota 41

Riforma Pensioni/ La Legge Fornero penalizza anche i sindacati (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La Legge Fornero penalizza anche i sindacati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Anche la Lega vuole l'aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Anche la Lega vuole l'aumento delle minime. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 marzo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Cumulo contributivo anche per medici e odontoiatri (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 26 febbraio. Cumulo contributivo anche per medici e odontoiatri. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Salvini : via Legge Fornero anche per i giovani (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Salvini: via Legge Fornero anche per i giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 febbraio 2018(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:24:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Ape aziendale - innovazione anche per le imprese (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 16 febbraio. È entrato in funzione anche l’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - ultime novità Bce : boom occupati over 55 anche per effetto riforme Video : Mentre in Italia si continua a discutere di riforma #Pensioni, con una miriade di proposte che vanno dall’abolizione della legge Fornero alla stabilizzazione di Opzione donna e Quota 41 per tutti i lavoratori precoci, è in continua crescita in Europa il tasso di partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori over 55. Sono questi i nuovi dati messi nero su bianco nel bollettino della Bce. Un trendy dovuto che, secondo la Bce, non è solo ...

Riforma Pensioni - anche Damiano rilancia la Quota 41 : Prosegue il dibattito in campagna elettorale sulla Riforma pensioni.Dopo la proposta da parte della Lega e del M5S di abolire la Legge Fornero e ritornare alla Quota 100 e Quota 41, anche Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, rilancia la proposta sui 41 anni di contributi, ma indipendentemente dall’età anagrafica. Secondo Damiano la normativa dei lavoratori precoci deve essere migliorata, eliminando ...

Anticipo Pensionistico - anche un anno di arretrati - ecco i pro ed i contro Video : Una misura che non centra nulla con la nuova manovra di Bilancio ma che proviene dalla precedente sta per prendere il via. Si tratta dell’Anticipo pensionistico che consentirebbe di andare in pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima di compiere l’eta' anagrafica utile per la pensione di vecchiaia. L’Ape volontario dopo mille vicissitudini sembra che partira' a febbraio e quindi in considerevole ritardo rispetto alla data inizialmente prevista come ...

RIFORMA Pensioni/ Fornero : neanche Salvini crede in abolizione mia legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 17 gennaio. Le parole di Elsa Fornero sull’ipotesi di cancellare la sua legge. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? Video : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Gia', continua ad essere la Riforma #pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero [Video] non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo #Salvini, infatti, anche Silvio #Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. ...