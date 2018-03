Pellegri | ' La Juve mi voleva a gennaio | ecco perchè ho scelto il Monaco'

Pellegrini o Cristante - Juventus pronta a stringere : TORINO - Non sarà una battaglia all'ultimo centesimo di euro utile per sbloccare la trattativa, anche se nel contempo sarebbe altrettanto erroneo pensare a un affare semplificato dalla presenza di una ...

Juve - a sorpresa rinviato incontro con agente Pellegrini : il motivo : Secondo Rai Sport , la Juventus aveva appuntamento in questi giorni con l'agente di Lorenzo Pellegrini per definire l'affare con clausola rescissoria. incontro poi rinviato da Marotta perché vuole prima chiudere ...

Roma - la Juventus insiste per Pellegrini : La Juventus non molla la presa per Lorenzo Pellegrini. Secondo Rai Sport, i dirigenti bianconeri avrebbero trovato un principio di accordo con l'entourage del centrocampista della Roma, che sbarcherebbe a Torino previo pagamento della clausola inserita nel suo ...

Pellegrini - Milinkovic-Savic e Romagnoli : Juve ingolosita : No, c'è tutto un mondo di potenziali ex avvelenati che si spalanca davanti a Beppe Marotta e Fabio Paratici il cui 'appetito' sul mercato trova sempre nuove motivazioni. E dunque: perché non dare la ...

Calciomercato Juventus : Pellegrini - il piano dei bianconeri : La Juventus, non è una novità, vuole ringiovanire il centrocampo per giugno: per questo motivo Marotta e Paratici stanno vagliando il mercato in lungo ed in largo alla ricerca di calciatori di prospettiva ma già pronti per fare il grande salto. Dopo aver di fatto blindato Emre Can, il nome che circola da tempo è quello di Lorenzo Pellegrini, talentuoso mediano classe ’96 di proprietà della Roma. La Vecchia Signora ha un piano per ...

Calciomercato Juventus - il centrocampo del futuro : dopo Can - ecco Pellegrini : TORINO - Un nazionale tedesco di 24 anni e un nazionale italiano di 22 per 25 milioni. Totali, non 25 per ciascuno. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici lavorano a un doppio colpo che, visti i prezzi del ...

Juve - spunta una big dall'estero per Pellegrini : Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, anche l'Atletico Madrid è interessato all'acquisto dell'ex calciatore del Sassuolo che già in estate ha rifiutato il trasferimento alla ...

Juve sempre avanti sul mercato : nel mirino Darmian - Pellegrini e Han : La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sul mercato della Juventus . Niente da segnalare, se non che da oggi Emre Can può essere libero di firmare - senza indennizzo da parte del club acquirente - per un'...

Il Monaco si prende il baby Pellegri : Juventus beffata : Pietro Pellegri è uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti e promettenti in circolazione. Il classe 2001, che compirà 17 anni il prossimo 17 marzo, è il calciatore più giovane, insieme ad Amedeo Amadei con15 anni e 280 giorni), ad aver esordito in Serie A, ed è anche il più giovane, con i suoi 16 anni e 184 giorni ad aver segnato una doppietta nella massima serie. In questi mesi Pellegri è stato prima ad un passo dall'Inter, poi ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 27 gennaio in DIRETTA : Pellegri al Monaco - Juventus-Napoli per Politano - Inter su Pastore - Aubameyang si allontana dall’Arsenal : Le trattative di ieri, venerdì 26 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, sabato 27 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre Internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Pellegri al Monaco/ Calciomercato Juventus : oggi le visite mediche poi la firma : Pellegri al Monaco, Calciomercato Juventus: il gioiello rossoblu nel Principato per una cifra record. Il 16enne del Genoa si trasferisce in biancorosso, beffata sul filo di lana la Signora(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Juventus - l'alternativa a Pellegri è Han : TORINO - Per un Pellegri che saluta, un Han che attende fiducioso. In questo caso non dovrebbero essere contemplati colpi di scena (la formula dubitativa è d'obbligo, per carità, ma quantomeno al ...

Pellegri al Monaco - è fatta : cambia la cifra che ha beffato la Juve : Secondo Il Corriere dello Sport , cambia leggermente la cifra del trasferimento di Pietro Pellegri al Monaco. L'attaccante classe 2001 passa in Francia per 'almeno 30 milioni', mentre la Juventus si era fermata a circa 20 ...