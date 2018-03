Pellegri | ' Con Immobile attacco super | ma non tifo Lazio per la Champions'

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini - ecco con chi! : Filippo Magnini dopo aver interrotto una storia d’amore importante, dimentica Federica Pellegrini. Lei è la ex di un noto personaggio. Scopriamo chi è! Il gossip ruota sempre intorno alle storie d’amore dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, nonchè quello sportivo. Dobbiamo segnalarvi una chicca nuova nuova di zecca. Filippo Magnini ha svoltato pagina, ha dimenticato Federica Pellegrini ed attualmente si sta vivendo ...

Falun : Pellegrino secondo nella sprint TL : Sesto podio in Coppa del Mondo, quinto individuale e terzo secondo posto in stagione: questi i numeri aggiornati di Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica libera di Falun conclusa alle spalle di Johannes Klaebo. L'...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le Finali di Falun. C’è Federico Pellegrino : Nel weekend del 16-18 marzo si disputeranno le Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci di fondo. Ultimi atti stagionali a Falun (Svezia) dove verranno consegnate le varie Sfere di Cristallo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con 8 azzurri (5 uomini e 3 donne). Il programma prevede una sprint a tecnica libera (grande occasione per Pellegrino), due prove sulle distanze di 15km e 10km (una in classica e una in libera). Questi gli ...

Serie A. Roma - tre lampi con vista Champions : Manolas - De Rossi e Pellegrini affondano il Torino : GialloRossi con la testa allo Shakhtar, primo tempo da dimenticare. Nella ripresa sono sufficienti poche accelerazioni per mandare alle corde i granata, scomparsi dal campo

Mese della legalità : si comincia con la testimonianza del Generale Angiolo Pellegrini - membro del pool antimafia diretto da Giovanni Falcone : Il Generale Angiolo Pellegrini ha snocciolato i più importanti accadimenti di cronaca legati all'attività di "cosa nostra", ricordando la granitica onorabilità di persone come Gaetano Costa, ...

Davide Astori sepolto a San Pellegrino/ Fiorentina - l'ultimo saluto al capitano : "Resterà sempre con noi" : Davide Astori sepolto a San Pellegrino, l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina: l'appello dei tifosi di riempire lo stadio Franchi, "resterà sempre con noi"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:54:00 GMT)

Juve - a sorpresa rinviato incontro con agente Pellegrini : il motivo : Secondo Rai Sport , la Juventus aveva appuntamento in questi giorni con l'agente di Lorenzo Pellegrini per definire l'affare con clausola rescissoria. incontro poi rinviato da Marotta perché vuole prima chiudere ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Drammen. Sprint a tecnica classica - qualificazione : tris azzurro nei quarti con Pellegrino - Rastelli e Laurent! : Tripletta azzurra nei quarti di finale della Sprint a tecnica classica di Drammen in Norvegia. Tra gli uomini Pellegrino e Rastelli, rispettivamente 11mo e 14mo, hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, mentre De Fabiani, 45mo, è uscito, mentre tra le donne Laurent, per un soffio, è riuscita ad entrare nelle prime trenta, a differenza di Vuerich e Scardoni. Dalle 15.30 si disputa la fase decisiva con quarti, semifinali e finali (da ...

Fondo : Pellegrino a Drammen nella sprint TC per sconfiggere un tabù : Proprio il valdostano , che in nove partecipazioni a Drammen dove peraltro ha esordito in Coppa del mondo non è mai riuscito a superare lo scoglio dei quarti di finale, guiderà il sestetto italiano ...

Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso ad Atlanta : Roma, 3 mar. , askanews, Buon secondo posto di Federica Pellegrini nei 200 dorso ad Atlanta nella seconda giornata delle Pro Series negli Stati Uniti, tappa di avvicinamento in vista della stagione ...

Nuoto - Pro Swim Series Atlanta 2018 : Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso negli Stati Uniti : Federica Pellegrini ben si è comportata nella vasca di Atlanta (Stati Uniti) nella seconda giornata delle Pro Series negli States. La campionessa di Spinea si è classificata in seconda posizione nei 200 dorso, in una distanza che non ha mai disdegnato, ripresa in questa stagione di “scarico” dopo le fatiche delle annate precedenti. 2’11″28 il crono della veneta preceduta da un’eccezionale Taylor Ruck ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Federico Pellegrino contro tutti nella sprint a un anno dall’oro mondiale : Federico Pellegrino torna sul luogo del trionfo a un anno dal’oro mondiale nella sprint a tecnica libera. E lo fa a tre settimane dall’argento olimpico di PyeongChang che ha chiuso il cerchio facendolo salire sull’unico podio che ancora gli mancava in carriera. Pellegrino è tornato dalla Corea con la grande soddisfazione della medaglia olimpica ma anche con il cruccio del mancato podio nella Team sprint ed è uscito dalle ...