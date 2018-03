Pd | De Luca arriva in direzione Campania C' è anche il figlio Piero

Luca ONESTINI E IVANA MRAZOVA : ARRIVA L'ANNUNCIO : Tante volte mi sono chiesto come mai mi trovassi all'interno di quella casa accanto a personaggi così noti al mondo dello spettacolo. Quello vero. Figuriamoci, poi, quando uscendo ho scoperto tutto l'...

Gunpowder con Kit Harington arriva in Italia con la benedizione di Carlo Lucarelli : promo e programmazione : Una nuova e imperdibile prima tv è in arrivo in Italia: si tratta della miniserie storica Gunpowder, con Kit Harington e Liv Tyler, che sarà presto proposta in esclusiva su Focus. Lo sbarco di Gunpowder in Italia è stato reso noto in questi giorni con un promo televisivo andato in onda sulle reti del digitale terrestre, nel quale lo scrittore e regista Carlo Lucarelli introduce la serie e l'argomento che tratta. "Questa è una partita a ...

“Soleil? Cosa penso di lei”. Luca Onestini vuota il sacco. Dopo il silenzio arriva la rivincita (e che rivincita) : l’ex gieffino - ora felice accanto a Ivana Mrazova - per la prima volta parla dell’ex fidanzata : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ormai inseparabili. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” è innamorato più che mai della sua fortunata dolce metà, la modella conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono concessi una fuga d’amore in montagna in mezzo alla neve, lontano dal caos della città e dai ritmi frenetici del quotidiano. Ma la coppia non è partita da sola: infatti hanno deciso ...

“Ci vediamo in tribunale”. Selvaggia Lucarelli non scherza. Dalle parole ai fatti. La giornalista contro la showgirl - un lunghissimo tira e molla di insulti e battibecchi che ora sembra arrivato al suo atto finale : La sobrietà non è il suo forte e questo lo sappiamo bene. A Civitavecchia porto, da dove viene, si gioca poco e come un gatto che schiaccia il ventre a terra preoccupandosi di non far rumore prima di colpire la sua preda, così Selvaggia Lucarelli ha fatto con Alba Parietti. La giornalista infatti non ha mai digerito gli attacchi della showgirl durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Dalle parole è passata ai fatti. Tribunale ...

È arrivata la felicità 2/ Luca ritorna a Roma. Anticipazioni prima puntata e diretta (20 febbraio 2018) : È arrivata la felicità 2, Anticipazioni del 20 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Orlando e Angelica dovranno confrontarsi con uno dei peggiori incubi della loro vita. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:04:00 GMT)

“Non mi freghi…”. Selvaggia Lucarelli contro la Hunziker : mentre l’Italia applaude la bella svizzera - vera mattatrice del Festival di Sanremo - ecco arrivare l’attacco (durissimo) della blogger. Gli utenti inferociti : un’accusa non certo da poco : Perché Sanremo è Sanremo, recita uno dei motti più famosi del nostro Paese. Nel bene e nel male, verrebbe da aggiungere a ogni edizione, segnata puntualmente da applausi e critiche, celebrazioni e accuse al vetriolo. Compresa quest’ultima, con Claudio Baglioni nel ruolo di direttore artistico e particolarmente apprezzata da un pubblico che continua a regalare al Festival numeri eccezionali in termini di share, sancendo così il ...

Roma - dopo il caffè arriva anche il 'pasto sospeso' : Chef Rubio e Erri De Luca per i migranti a Casetta Rossa : Chef Rubio: 'Sono felice di partecipare a questa progetto e vorrei invitare le persone a darsi di più al prossimo e a prendere le distanze rispetto al populismo di chi sta in politica. Sto preparando ...

Grande Fratello - arrivano i super opinionisti : Cristina Plevani e Luca Argentero : La Plevani è tornata ultimamente agli onori della cronaca in quanto dalle luci della ribalta è passata a fare la cassiera in un supermercato. Ma lei ribatte: 'Sono felice!'…'. READY TO GO #...

Luca ONESTINI E IVANA MRAZOVA / Arriva la frecciatina di Cristiano Malgioglio : "Vi siete messi insieme?" : LUCA ONESTINI ha sorpreso IVANA MRAZOVA a 90 Special, entrando in studio e suggellando il loro amore con un bacio. Ma Cristiano Malgioglio non era a conoscenza di questa novità...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:38:00 GMT)

Grande Fratello - arrivano i super opinionisti : Cristina Plevani e Luca Argentero : La Plevani è tornata ultimamente agli onori della cronaca in quanto dalle luci della ribalta è passata a fare la cassiera in un supermercato. Ma lei ribatte: 'Sono felice!'…'. READY TO GO #...

Luca Onestini : sorpresa per Ivana a 90 Special ma arriva la stoccata di Malgioglio : Luca e Ivana si baciano a 90 Special: la dedica d’amore di Onestini sorpresa a 90 Special per Ivana Mrazova. Durante la diretta della terza puntata condotta da Nicola Savino, è entrato in studio Luca Onestini. Quest’ultimo è stato chiamato dal conduttore dopo che la modella ceca ha menzionato il fidanzato. Ivana, vestita come Cameron […] L'articolo Luca Onestini: sorpresa per Ivana a 90 Special ma arriva la stoccata di ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati? Arriva la 'meravigliosa' conferma Video : Nella casa del #Grande Fratello VIP sono sbocciate diverse amicizie e una splendida storia d'amore, quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I tanti telespettatori che hanno to il reality show però avranno sicuramente notato la complicita' che si era creata tra #Luca Onestini e Ivana Mrazova. Una volta usciti dalla casa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne hanno continuato a frequentarsi anche nella vita di tutti i giorni. Andiamo a ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati? Arriva la 'meravigliosa' conferma : Nella casa del Grande Fratello Vip sono sbocciate diverse amicizie e una splendida storia d'amore, quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I tanti telespettatori che hanno seguito il reality show però avranno sicuramente notato la complicità che si era creata tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Una volta usciti dalla casa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne hanno continuato a frequentarsi anche nella vita di tutti i giorni. Andiamo a ...

Uomini e Donne - Luca e Ivana : arriva la benedizione di Soleil : Uomini e Donne, le dichiarazioni di Soleil su Luca e Ivana Soleil Sorgè di Uomini e Donne ha completamente dimenticato l’ex tronista Luca Onestini. Oggi è felice accanto a Marco Cartasegna e ha fatto i suoi migliori auguri all’ex fidanzato e alla nuova fiamma, la modella ceca Ivana Mrazova. L’ex corteggiatrice ha dato la sua […] L'articolo Uomini e Donne, Luca e Ivana: arriva la benedizione di Soleil proviene da Gossip e ...