Parigi | trasporti gratis per tutti?

swissinfo.ch

: Air France inaugura il 27 marzo la rotta Catania-Parigi - thexeon : Air France inaugura il 27 marzo la rotta Catania-Parigi - thexeon : Air France inaugura il 27 marzo la rotta Catania-Parigi - squopellediluna : 18/03/1662 – A Parigi entra in funzione il primo esempio di trasporti pubblici al mondo. Su un'idea di Blaise Pasca… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...