Pamela | Jessica | Laura | già 15 donne uccise da inizio anno

Alberi mimosa per Pamela e Jessica : ANSA, - MONTE SAN VITO , ANCONA, , 8 MAR - Alberi di mimosa a Monte San Vito , Ancona, per Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e smembrata a Macerata, e Jessica Faoro, massacrata a coltellate da un ...

Chi l'ha visto - anticipazioni 14 febbraio 2018 : Pamela e Jessica i casi di stasera - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...

Chi l'ha visto? 14 febbraio : le morti orrende di Pamela Mastropietro e Jessica Valentina Faoro : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 14 ...

Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 14 febbraio : gli omicidi di Pamela e Jessica : Chi l'ha visto?, Anticipazioni 14 febbraio: Federica Sciarelli conduce in prima serata su Raitre un nuovo appuntamento dedicato alle giovani vite spezzate di Pamela e Jessica.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 07:52:00 GMT)

Jessica e Pamela : due casi - due storie di omicidio : Una a Macerata, l'altra a Milano. Giovani ammazzate con lucida efferatezza a distanza di qualche giorno. Analogie e divergenze della loro morte

Laura Boldrini a Tgcom24 : "Sugli omicidi di Pamela e Jessica reazioni troppo diverse" : Il presidente della Camera a "Fatti e Misfatti": "E' inaccettabile strumentalizzare la violenza sulle donne. Migranti? Bisogna introdurre le quote regolari". Poi una stoccata a Salvini: "Porta la Lega sulle stesse posizioni dell'estrema destra".

