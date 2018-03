Pallone partita inaugurale mondiali Russia viaggerà nello spazio

calcioweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Ilcon cui si giocheranno i primi minuti della Coppa del Mondo di2018 inizierà domani un viaggio. “Prendiamo ile lo riportiamo per la prima”, ha detto il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan. Il russo inizierà domani notte un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. A maggio, il suo collega russo Anton Shkaplerov riporterà la palla, ha detto Artemyev in alcune dichiarazioni pubblicate dall’agenzia di stampa Interfax. Laaffronterà l’Arabia Saudita il 14 giugno nelladella Coppa del mondo 2018. Lasi disputeràstadio Luzhniki di Mosca. La Coppa del Mondo, l’evento sportivo più importante dell’anno, si concluderàstesso stadio il 15 luglio. L'articolo...