Pallamano | Qualificazioni Europei femminili 2018 | l’Italia ospita la Slovacchia a caccia

Pallamano - Qualificazioni Europei 2018 : Italia-Slovacchia. Programma - orari e tv. Come seguirla in tempo reale : Per la Nazionale italiana di Pallamano femminile è finalmente arrivato il momento della verità, e mercoledì 21 alle ore 18:15 le azzurre affronteranno a Follonica la compagine della Slovacchia, a caccia del primo successo nel girone di qualificazione agli Europei di fine anno, dopo i ko subiti contro Polonia e Montenegro. Il match è valido per la terza giornata del gruppo 2, con replica in trasferta sabato 24 alle ore 15. La gara di andata sarà ...

Pallamano : la Nazionale femminile supera gli Stati Uniti nell’ultimo test match prima delle qualificazioni agli Europei 2018 : Buone notizie per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che al Pala Palumbo di Salerno ha sconfitto 27-17 gli Stati Uniti nell’ultimo test match di preparazione verso i match contro la Slovacchia, validi per le qualificazioni agli Europei 2018. La sfida ha visto un sostanziale dominio delle azzurre, galvanizzate anche dai ritorni di Bianca Del Balzo ed Angela Cappellaro, fondamentali per le rotazioni offensive delle ragazze guidate ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia supera 29-18 le Isole Far Oer e conquista il secondo posto : Si chiude con una vittoria il girone di qualificazione ai Mondiali 2019 per la Nazionale italiana di Pallamano maschile, giustiziera 29-18 delle Isole Far Oer, al termine di una partita mai in discussione, disputata al PalaResia di Bolzano, nella quale gli azzurri sono riusciti ad esprimersi molto bene in fase offensiva, rimediando a qualche errore di troppo nella retroguardia. L’avvio di gara è in favore dei ragazzi allenati da Riccardo ...

Pallamano - qualificazioni mondiali Italia da brividi - 29 a 28 all'Ucraina : ROMA - Fino all'ultimo respiro. L'Italia vince 29 a 28 la seconda partita del girone di qualificazione ai playoff del mondiale di Pallamano 2019 contro l'Ucraina e continua a sognare. Partita giocata ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 – L’Italia vince il girone e continua a sognare se… Le combinazioni contro le Far Oer : L’Italia ha ancora una flebile speranze di vincere il girone di qualificazione ai Mondiali 2019 di Pallamano maschile. Dopo aver perso contro la Romania e sconfitto l’Ucraina all’ultimo respiro, gli azzurri si giocano il tutto per tutto nell’ultima giornata del torneo che si sta disputando al PalaResia di Bolzano. Servirà un’autentica impresa contro le Far Oer nel match in programma sabato 13 gennaio (ore 20.45) ma ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : Dean Turkovic uomo della provvidenza! Ucraina sconfitta 29-28 : Dopo la sconfitta nella gara d’apertura contro la Romania, la Nazionale italiana di Pallamano maschile sconfigge 29-28 l’Ucraina nella seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali di Germania e Danimarca 2019, al termine di una sfida molto equilibrata, e giocata sul filo di lana fino all’ultimo secondo. Nel primo tempo sono gli azzurri a fare la partita, realizzando un filotto di quattro reti consecutive, ...

Pallamano - Qualificazioni mondiali : l'Italia parte male - La Romania domina : 34 a 24 : BOLZANO - partenza in salita per l'Italia nelle Qualificazioni ai playoff per il mondiale di Pallamano del 2019. Nonostante 40 minuti di grande livello, gli Azzurri hanno perso 34 a 24 contro la ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta a Bolzano dalla Romania nella prima giornata : Si apre con una dura sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nel girone di qualificazione ai Mondiali di Germania e Danimarca 2019, maturata contro la temibile Romania, per il punteggio di 34-24, nella cornice del PalaResia di Bolzano. Sin dall’avvio, gli ospiti si mostrano più propositivi, portandosi subito sul 2-0, e dimostrando di avere un attacco molto veloce, unito ad una difesa solida ed aggressiva. ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Vietato sbagliare - passa solo la prima : Siamo sempre più vicini all’appuntamento con il girone di pre-qualificazione ai Mondiali di Pallamano maschile 2019, che vedranno la Nazionale di Riccardo Trillini affrontare a Bolzano Romania, Ucraina ed Isole Far Oer in un girone all’italiana che si svolgerà nell’arco di tre giornate, dall’11 al 13 gennaio. Per tutte è Vietato sbagliare, poiché solamente la prima classificata avrà accesso alla seconda fase, insieme alle ...

Pallamano : la Nazionale italiana viene sconfitta da Israele a Merano - ora testa alle qualificazioni ai Mondiali 2019 : Si è chiusa con una sconfitta la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana al girone di qualificazione ai Mondiali di Pallamano maschile 2019, arrivata alla Palestra Karl Wolff di Merano contro la compagine di Israele, per il punteggio di 29-27. La gara ha visto sin da subito il tecnico Riccardo Trillini sperimentare diverse rotazioni in tutti i ruoli, soprattutto in quello di centrale, con il solo Thomas Postogna a difendere la porta per ...

