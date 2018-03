Pagelle TV della settimana 12-18 03 2018 Promossi C’è Posta Per Te e Sanremo Young

davidemaggio

(Di martedì 20 marzo 2018) Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro9 a C’èPer Te. A 18 anni dalla nascita, il programma di Maria De Filippi in questa stagione è persino rinvigorito. Una formula di successo che sembra imperitura -ma in realtà è direttamente legata ad un certosino lavoro di salvaguardia del formato- e che riesce ancora a monopolizzare le attenzioni. Come quando a tenere banco, più che l’ennesima ospitataLittizzetto, ci sono 8 minuti di silenzio… 8 al ritorno dei Telegatti. La notizia è ottima ma per la lode aspettiamo che il ritorno effettivo sugli schermi colga le potenzialità del premio e faccia riassoporare i vecchi splendori. Attenzione a non ripetere gli errori delle ultime edizioni, assolutamente da dimenticare. 7 a Andrea Saccone, campione più longevo nella storia de L’Eredità che venerdì scorso ha dovuto abbandonare il gioco dopo 14 puntate ...