Padre Lino Spezia socio onorario Culturidea | la cerimonia venerdì in Seminario Vescovile

LORYS STIVAL/ Il Padre Davide : "Così ho detto a mio figlio chi aveva ucciso il fratellino" (Quarto Grado) : LORYS STIVAL, il processo si è concluso in primo grado con una condanna di 30 anni alla madre Veronica Panarello. Affidamento esclusivo per il fratello al padre. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Il Padre del grillino Della Valle : "Dopo lo scandalo rimborsi si è rifugiato a Casablanca" : "Non sono in Marocco, non ho fatto nulla e non fuggo da nulla. Mio padre è un uomo di 80 anni che oggi è stato assalito dai cronisti e che vuole proteggermi. Ha fatto una battuta che è stata male interpretata". Così Ivan Della Valle, uno degli 8 deputati M5s coinvolti nella vicenda dei mancati rimborsi e il cui nome figura nell'elenco diffuso da Luigi Di Maio.In un'intervista al Corriere Tv, il padre di Ivan Della ...

Veronica Panarello non potrà più vedere il figlio : il fratellino di Loris affidato al Padre : Un'altra "pena" da scontare dopo quella che l'ha portata in carcere per aver ucciso il piccolo Loris. Il figlio di Veronica Panarello e di...

Terremoto giudiziario ad Agrigento : indagato anche il Padre di Angelino Alfano : È un vero Terremoto giudiziario quello che si è abbattuto su Agrigento nelle scorse ore. La Procura della città dei templi ha infatti notificato 73 avvisi di proroga delle indagini, le quali hanno nel mirino le presunte irregolarità nelle assunzioni presso la società Girgenti Acque, l’azienda che gestisce il servizio di distribuzione idrica in gran parte dei comuni della provincia agrigentina.Già nei giorni scorsi si era avuto il ...