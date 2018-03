Orfini tuona : no aperture - ne referendum tanto meno orge di governo col PD : “Sapete che c'è? Fate un governo senza di noi”. Aveva tuonato così Matteo Renzi lo scorso 5 marzo, all’indomani delle elezioni che hanno sancito un vero e proprio tracollo per il Partito Democratico, quello stesso partito che nel 2014 aveva toccato il 40% alle Europee. I destinatari erano i vincitori delle scorse elezioni: Movimento 5 Stelle e coalizione di centrodestra. Alle parole di Renzi aveva ribattuto il governatore pugliese Emiliano, che ...