Ora volano stracci nel Pd per il referendum su M5s

Volano i conti di Aeffe e PiquadroAncOra in sofferenza Tod’s-SafiloPesa la lentezza sull'ecommerce : Il settore moda-lusso continua a registrare risultati altalenanti, coi grandi gruppi ancora in affanno mentre i piccoli continuano a guadagnare terreno. Così dopo risultati in calo e con prospettive ancora prudenti anche Tod’s e Safilo perdono terreno come era già successo ad altri come Prada o Ferragamo, mentre Aeffe e Piquadro continuano a correre, beneficiando anche di buoni giudizi degli analisti (che invece col gruppo di Della Valle come ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Dovizioso e la Ducati volano nella prima Ora di prove - Marquez si nasconde : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

NBA - Boston crolla ancOra : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...

4 RistOranti e Alessandro Borghese volano in Baviera : anticipazioni e location della puntata del 13 febbraio : 4 Ristoranti e Alessandro Borghese tornano in onda oggi, 13 febbraio, su Sky Uno con una nuova puntata e una nuova sfida a 4. La nuova meta del famoso chef è Monaco di Baviera alla scoperta della migliore cucina regionale italiana in quella che per tutti ormai è la "Milano tedesca", la Weltstadt mit Herz (metropoli con il cuore), la città più settentrionale d'Italia. È qui che i primi italiani decisero di portare tutta la tradizione culinaria ...

Festival - ancOra record di share E Moro e Meta adesso volano : ancora un record di ascolti per il Festival di Sanremo. Nella terza serata della kermesse è stato registrato il 51,6 per cento di share. Si tratta del miglior risultato dal 1999 per quanto riguarda la serata del giovedì. Di fatto hanno seguito il Festival ben 13 milioni di spettatori e il picco dello share è stato toccato nella prima parte dello show con il 51,1 per cento. Va registrato un lieve calo di circa 159mila spettatori rispetto allo ...

Consumi - è la ristOrazione il volano della ripresa : (Teleborsa) - La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto , è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare. Bar e ...

Consumi - è la ristOrazione il volano della ripresa : La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto , è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare. Bar e ristoranti si ...

Maltempo Piemonte : i carabinieri sorvolano il Torinese per monitOrare le valanghe : Gli esperti ed i previsori valanghe del Gruppo carabinieri forestale di Torino, supportati dal nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano, hanno sorvolato tutta l’area interessata dalle forti nevicate del 7 ed 8 gennaio: il volo è stato finalizzato ad implementare i rilievi già effettuati da terra direttamente sul manto nevoso, e quindi aumentare la quantità di dati con osservazioni dirette sulle masse nevose in quota e sulla loro eventuale ...