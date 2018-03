Ora legale | questo weekend si dorme un' ora in meno per un' ora di luce in più

Il 24 marzo torna l’Ora legale : rischio malumore e irritabilità. Insonnia per ‘allodole’ e ‘gufi’ #oralegale : Per chi ancora non lo sapesse sabato prossimo entrerà in vigore l’ora legale. Sabato 24 marzo alle 2 di notte dovremo spostare in avanti le lancette degli orologi, così da cominciare a sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo energetico. Ma come è ormai noto questo repentino balzo in avanti porta spesso conseguenze sul nostro benessere sia fisico che psichico. Assosalute (Associazione nazionale di farmaci di ...

Ora legale - insonnia in agguato : malumore e +5% dei rischi di infarto : Fra le braccia di Morfeo, anche un’ora sola può fare la differenza. Lo sanno bene le persone più mattiniere e quelle tiratardi – le ‘allodole’ e i ‘gufi’ nel gergo degli specialisti di medicina del sonno – che ogni anno, all’appuntamento con il cambio dall’ora solare a quella legale, lamentano piccoli disturbi collegati al ‘fuso di primavera’; sintomi come insonnia, malumore, ...

Quando il cambio Ora legale? Data marzo 2018 - come spostare l’orologio : Quando entrerà in vigore il cambio ora legale 2018? Qual è la Data in cui abbandoneremo l'ora solare che ci ha fatto compagnia in questi ultimi mesi? Ancora, le famose lancette dell'orologio come andranno spostate o meglio i più pratici orologi digitali re-impostati? Sarà l'avevnto della primavera di oggi 20 marzo (e non domani 21 marzo) ma il quesito relativo ai prossimi giorni con tanta luce in più nel pomeriggio è fondamentale. Il cambio ...

Ora legale : ecco quando entra in vigore e le conseguenze sulla salute Video : Il profumo della primavera e le giornate più lunghe sono un toccasana per il buon umore e non solo. Pochi giorni è il generale inverno lascera' spazio ai colori accesi della primavera. Stando alle previsioni meteo l’inizio sara' in salita con Burian 2 che potrebbe far precipitare le temperature al di sotto delle medie stagionali per alcuni giorni. L’unico anticipo di bella stagione arrivera' dal primo cambio orario [Video] del 2018. Nella notte ...

Ora legale - lancette avanti di un'ora nella notte tra il 24 e 25 marzo : Roma - L’ora solare, che ci ha accompagnati per tutto l’inverno, lascerà spazio all’ora legale il passaggio avverrà nella notte di domenica 25 marzo alle 2.00, bisognerà spostare le lancette alle 3.00. Il consiglio è quello di impostare il nuovo orario già alla sera prima di andare a dormire, specie se si avranno impegni il giorno dopo. Ovviamente vale solo per quelli classici, anche se ormai se ne vedono pochi in giro, ...

Maíra - 15 anni di carcere per aborto. Tutti i Paesi dove ancOra non è legale : Dopo 15 anni in prigione, Maíra Verónica Figueroa Marroquín, 34 anni, è finalmente libera. Come decine di altre donne in El Salvador, era stata condannata per aborto. Nel 2003, quando aveva 19 anni, era stata violentata ed era rimasta incinta. Ebbe un’emorragia nella casa in cui lavorava come domestica, venne portata in ospedale ma perse il bambino. Secondo il collettivo femminista Casa de Todas, la donna soffriva di un problema ostetrico. Prima ...

Torna l'Ora legale : quando spostare le lancette : Ora legale 2018: ci siamo. Con la primavera alle porte, il cambio dell'ora scatterà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo , si tratta del weekend successivo all'equinozio di primavera che cade ...

Ora legale 2018 : quando - come e perché cambiare l’ora : L’ora legale scatta quest’anno alle 2 di notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, il weekend successivo all’equinozio di primavera che si dà il 20 marzo. Si dorme un’ora in meno: alle 2 di domenica 25 le lancette dell’orologio vanno spostate avanti di 60 minuti, dunque alle 3. In compenso, si “allungano” le giornate grazie a una maggiore durata delle ore di luce. Secondo alcuni studiosi, la variazione ...

Perché ogni volta che torna l'Ora legale c'è qualcuno che protesta : Da sapere: Nella notte tra il 24 e il 25 marzo bisognerà portare le lancette avanti di un'ora. Bisognerà passare dalle 2 ale 3. Perderemo un'ora di sonno, ma fino al 28 ottobre guadagneremo un'ora di ...

