Ora legale | ecco quando entra in vigore e le conseguenze sulla salute

Ora legale - lancette avanti di un'ora nella notte tra il 24 e 25 marzo : Roma - L’ora solare, che ci ha accompagnati per tutto l’inverno, lascerà spazio all’ora legale il passaggio avverrà nella notte di domenica 25 marzo alle 2.00, bisognerà spostare le lancette alle 3.00. Il consiglio è quello di impostare il nuovo orario già alla sera prima di andare a dormire, specie se si avranno impegni il giorno dopo. Ovviamente vale solo per quelli classici, anche se ormai se ne vedono pochi in giro, ...

Maíra - 15 anni di carcere per aborto. Tutti i Paesi dove ancOra non è legale : Dopo 15 anni in prigione, Maíra Verónica Figueroa Marroquín, 34 anni, è finalmente libera. Come decine di altre donne in El Salvador, era stata condannata per aborto. Nel 2003, quando aveva 19 anni, era stata violentata ed era rimasta incinta. Ebbe un’emorragia nella casa in cui lavorava come domestica, venne portata in ospedale ma perse il bambino. Secondo il collettivo femminista Casa de Todas, la donna soffriva di un problema ostetrico. Prima ...

Polemiche su 'Loro' - il film di Sorrentino. Legale Berlusconi : querela Sorrentino? Prematuro fare Ora valutazioni : Attacca il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri : "Berlusconi - rileva - è al centro di una aggressione giudiziaria, politica, persino fisica. E' attrezzato all'assalto, immotivato e ...

Torna l'Ora legale : quando spostare le lancette : Ora legale 2018: ci siamo. Con la primavera alle porte, il cambio dell'ora scatterà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo (si tratta del weekend successivo all'equinozio di...

Ora legale 2018 : quando - come e perché cambiare l’ora : L’ora legale scatta quest’anno alle 2 di notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, il weekend successivo all’equinozio di primavera che si dà il 20 marzo. Si dorme un’ora in meno: alle 2 di domenica 25 le lancette dell’orologio vanno spostate avanti di 60 minuti, dunque alle 3. In compenso, si “allungano” le giornate grazie a una maggiore durata delle ore di luce. Secondo alcuni studiosi, la variazione ...

Perché ogni volta che torna l'Ora legale c'è qualcuno che protesta : Da sapere: Nella notte tra il 24 e il 25 marzo bisognerà portare le lancette avanti di un'ora. Bisognerà passare dalle 2 ale 3. Perderemo un'ora di sonno, ma fino al 28 ottobre guadagneremo un'ora di ...

Perché ogni volta che torna l'Ora legale c'è qualcuno che protesta : Mancano ancora due settimane al passaggio all'ora legale, ma è bene prepararsi. Almeno a sentire chi contro questa misura ha ingaggiato una battaglia all'Europarlamento. La decisione sull’abolizione dell’ora legale è, per ora, rimandata. La risoluzione presentata da due europarlamentari, il ceco Pavel Svoboda e la francese Karima Delli – è stata intanto ...

Tra gioie e dolori torna l'Ora legale : il 25 marzo : l'ora legale oltre agli effetti economici positivi ha delle ripercussioni sul nostro organismo che non tutti riescono a smaltire subito

Ora legale 2018 : ecco quando e come spostare le lancette dei nostri orologi. Perché il cambio orario : conseguenze economiche ed effetti sul nostro benessere : Torna l’ora legale. Un appuntamento fisso, un po’ come le tasse da pagare, quello del cambio orario. E che, puntualmente, porta gli italiani a brontolare. “Si dorme un’ora in meno”, come in questo caso. Poi, ovviamente, c’è a chi non sta bene che “si dorme un’ora in più”. Bambini e dormiglioni esclusi, ovviamente. E, puntualmente, le solite polemiche, di cui noi italiani siamo i campioni del mondo, o quasi. Ma, in fondo, non è tutta ...

La fine dell’Ora legale - la proposta a Strasburgo : L’8 febbraio il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che prevede la soppressione del “principio” per il quale vine effettuato il Cambio dell’ora in due periodi dell’anno. La fine del cambio di orario è stata provvisoriamente registrata con una maggioranza di 384 voti su 549 votanti (a cui si aggiungono i 153 deputati contro la soppressione del cambio di orario e le 12 astensioni). Fino ad oggi gli europei ...