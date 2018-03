Open d' Italia show | Molinari a caccia del tris

Golf : Montali - Open d'Italia a pagamento : In tutto il mondo le grandicompetizioni sportive hanno un biglietto d'ingresso. Eppurel'Italia continua a distinguersi per le sue iniziative. Prestosveleremo tutte le novità con pacchetti e ...

Taekwondo - 15 podi Italia a Belgian Open : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Buona prova della nazionale Italiana di Taekwondo, specialità forme, al Belgian Open, dove gli azzurri hanno conquistato ben 15 medaglie. Brillano quelle d'oro di Andrea Notaro ,...

Al Belgian Open 15 podi per l'Italia : Buona prova della nazionale italiana di taekwondo, specialità forme, al Belgian Open, dove gli azzurri hanno conquistato ben 15 medaglie. Brillano quelle d'oro di Andrea Notaro , nella categoria ...

Francesco Molinari parteciperà all'Open d'Italia : Roma, 20 mar. , askanews, Francesco Molinari parteciperà al 75° Open d'Italia, secondo degli otto eventi stagionali delle Rolex Series dell'European Tour, in programma al Gardagolf Country Club di ...

Taekwondo - Belgian Open 2018 : Italia senza punte ma con tante frecce - quattro podi per sognare un 2018 coi fiocchi : Italia senza punte ma con tante frecce al proprio arco. La spedizione azzurra in Belgio ha evidenziato i punti di forza e i limiti di un gruppo che sta acquisendo consapevolezza nei propri mezzi, ma che ha bisogno più che mai di un punto di riferimento a cui aggrapparsi per dare linfa alla crescita, piuttosto evidente, di tutto il movimento. Il Belgian Open 2018 ha regalato all’Italia quattro podi, un bottino di assoluto spessore, ...

Italia - sequestrata nave Opens Arms di ProActiva : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Taekwondo - Belgian Open 2018 : il gotha della disciplina di scena a Lommel - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo le punte dell’Italia : Il gotha mondiale del Taekwondo si sfiderà a Lommel, in Belgio, dove tra sabato 17 e domenica 18 marzo andrà in scena il Belgian Open 2018, torneo di categoria G1 che assegna punti pesanti per il ranking mondiale, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione olimpica. Gli atleti punteranno, dunque, non solo alla conquista di un podio di prestigio contro avversari di grande caratura internazionale, ma anche a portare a casa un buon ...

Italiani sempre più prOpensi alla spesa online : Teleborsa, - La spesa media sul web degli Italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell'ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul ...

Italiani sempre più prOpensi alla spesa online : La spesa media sul web degli Italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell'ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale. E' quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul rapporto Digital ...

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per il Challenge Open di Polonia. Saranno cinque gli azzurri in gara : L’Italia si presenterà ai nastri di partenza del Challenge Open di Polonia di Tennistavolo, che inizieranno mercoledì, con cinque atleti: tra gli uomini Saranno in gara Alessandro Baciocchi e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare), mentre tra le donne scenderanno in campo Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) ed Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen). Soltanto Debora ...

Taekwondo - Dutch Open 2018 : l’Italia schiera le giovani leve in Olanda - in palio punti pesanti per il ranking : Sarà ancora un’Italia di seconde linee quella che si accinge a prender parte al Dutch Open 2018, torneo di categoria G1 che andrà in scena sabato 10 e domenica 11 marzo all’Indoor Sportcentrum di Eindhoven. Svariati atleti del panorama internazionale del Taekwondo si sfideranno sul tatami olandese con l’obiettivo di conquistare un prestigioso podio, ma ancor più allo scopo di guadagnare punti pesanti per il ranking mondiale, ...

Al via l'Open day di Italiaonline : La internet company Italiaonline ha aperto le porte della sua sede di Assago per illustrare ai professionisti del mondo della finanza i suoi servizi, dalla pubblicità digitale al web design e ...

Italiaonline - mondo digitale e innovazione nell'Open day dedicato ai professionisti della finanza : La internet company Italiaonline ha aperto le porte della sua sede di Assago per illustrare ai professionisti del mondo della finanza i suoi servizi, dalla pubblicità digitale al web design, dal cloud storage al web marketing. 5 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Italia senza podi - ma i giovani si mettono in luce. Buone indicazioni da Antonio De Gaetano e Michele Fugazzotto : Italia senza big e senza podi in Bulgaria, ma il team azzurro è vivo ed esprime Buone individualità anche tra le seconde linee. Il Sofia Open 2018 ha rappresentato un’occasione per i giovani talenti azzurri, che si sono messi in mostra con buona qualità sul tatami bulgaro. Il migliore si è rivelato Antonio De Gaetano, approdato ai quarti nella categoria -58 kg, dove ha ceduto ad un passo dal podio al cospetto dell’ucraino Taras ...