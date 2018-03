ilfattoquotidiano

: Opel Combo Life, il multispazio che sembra una familiare – FOTO - Cascavel47 : Opel Combo Life, il multispazio che sembra una familiare – FOTO - MarcoScafati1 : #Opel #Combo Life, il #multispazio che sembra una familiare – FOTO - Veicolidalavoro : #ComboLife, nuova risposta #Opel sul mercato: cuore 100% tedesco batte sulla 'combo' di spazio e versatilità. Come… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Tanti anni fa, quando – per dire – nella Roma avviata allo scudetto giuocava Hidetoshi Nagata, ebbi per un paio di settimana un– o MPV, Multi Purpose Vehicle, come dicono gli angolofoni, o di vecchia generazione. Un giro in Toscana, per provare una moto, e un week-end a Trieste, per correre la mezza maratona, misero a dura prova la mia schiena. Molta acqua è passata sotto i ponti e, giurano i costruttori, i furgoncini nella versione passeggeri sono ormai delle vere e proprie auto, confortevoli e accoglienti. Promette di esserlo, con parecchia enfasi, pure il nuovodella, in vendita dall’estate e in consegna subito dopo. La marca tedesca la definisce addirittura una(nella comunicazione ufficiale scrivono in realtà “famigliare”, con la “g”, ma a noi vecchi quella “g” in più non va tanto giù), per far capire che la parentela con i ...