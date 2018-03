Omicidio Giulio Regeni | i genitori | ' Siamo stati abbandonati'

Giulio Regeni - due anni fa l'Omicidio del ricercatore in Egitto : fiaccolate in tutta Italia : Alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio, l'ultimo contatto con qualcuno prima di scomparire. Oggi, a due anni di distanza, in 109 piazze Italiane sono state ...