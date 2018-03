Olimpiadi | Malagò incontra Bach

Olimpiadi invernali 2026 : Milano - Torino o Dolomiti? Il silenzio di Malagò in attesa di un governo e di un premier con cui parlare : Che sia Torino (come vorrebbe mezzo Piemonte, e persino Beppe Grillo stando alle sue ultime parole che però non hanno risolto i dubbi interni al M5s locale) oppure Milano (il piano del Coni), entrambe o nessuna, presto bisognerà mostrare le carte di questa confusa partita a poker che sta diventando la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. E al tavolo finale saranno seduti Giovanni Malagò e il capo del prossimo governo. ...

Olimpiadi - Malagò : 'Cambio linea M5S? Siamo contenti - non so il Cio' : 'Se i 5 Stelle sono un interlocutore credibile? - ha detto ancora il numero uno dello sport italiano a margine della Giunta di oggi -. Nel momento in cui c'è una presa di posizione certificata, una ...

Malagò : Olimpiadi di Torino - io mi fido del M5S : Malagò: Bisogna vedere se il Cio reputa M5S interlocutore affidabile Roma – Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Si è riferito all’apertura di... L'articolo Malagò: Olimpiadi di Torino, io mi fido del M5S proviene da Roma Daily News.

Olimpiadi Invernali 2026 : Giovanni Malagò glissa sulla possibile candidatura della città di Torino : Dopo le voci su Milano, ora è la volta di Torino: l’ANSA parla di una possibile candidatura del capoluogo piemontese, a vent’anni dai Giochi del 2006, per le Olimpiadi Invernali del 2026. L’agenzia di stampa però sottolinea come oggi, in occasione della presentazione dell’Anno sportivo regionale, il sindaco Chiara Appendino ed il presidente del CONI Giovanni Malagò non abbiano affrontato ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang salva Malagò : andrà davanti al prossimo governo con dieci medaglie al collo : Quando è partito per le Olimpiadi di Pyeongchang 2018, Giovanni Malagò sperava di poter tornare con un bottino di medaglie sufficiente per intestarsi una vittoria. Non era difficile, considerando l’imbarazzante zero di Sochi 2014, ma è andata pure meglio di quanto ci si aspettava, anche grazie a previsioni forse volutamente al ribasso che avevano fissato un traguardo alla portata. La doppia cifra che il numero uno dello sport italiano chiedeva è ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “Italia da 7. A Pechino per fare meglio. L’emozione più forte? L’oro di Fontana. Non mancano le ombre…” : L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con dieci medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). La nostra Nazione è tornata in doppia cifra dopo 12 anni e ha rivinto dei titoli dopo l’edizione a secco di Sochi 2014. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha tracciato un bilancio finale in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il numero 1 dello sport azzurro ha ribadito il suo voto alla spedizione, ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 – Giovanni Malagò : “L’Italia merita 7 in pagella. Pensavo di fare più medaglie : a Pechino ne voglio 15” : Giovanni Malagò si è dichiarato particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti dall’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Presidente del Coni ha accolto con favore il bottino degli azzurri: 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi) che ci proiettano in doppia cifra dopo 12 anni, l’Inno di Mameli è tornato a suonare dopo otto anni dall’ultima volta e in ben tre occasioni. Queste le dichiarazioni che il ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Carolina Kostner : “Essere tra le migliori è una vittoria - ci metto cuore e anima”. Rimonta da medaglia? Malagò : “Se po’ fa” : Carolina Kostner ha commesso un paio di sbavature durante il programma corto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non è riuscita ad andare oltre il sesto posto: servirà una Rimonta rabbiosa durante il free program, in programma venerdì 23 febbraio, per riuscire ad agguantare una medaglia dopo il bronzo di quattro anni fa a Sochi. La stella indiscussa del nostro pattinaggio artistico ha analizzato la sua prestazione e ha dichiarato alla ...

STAFFETTA SHORT TRACK/ Italia medaglia d'argento! La gioia di Arianna Fontana e Malagò (Olimpiadi Invernali) : STAFFETTA SHORT TRACK: Italia medaglia d'argento alle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang! Squalificate Cina e Canada ripescata l'Olanda. Fontana nei record!(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:01:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - parla Giovanni Malagò : “Arriveremo a dieci podi” : Si apre la seconda settimana per le Olimpiadi Invernali in quel di PyeongChang. L’Italia si presente all’ultimo sprint con ben sei medaglie, tra le quali spiccano ovviamente i due ori timbrati da Arianna Fontana e Michela Moioli. Dalla Corea arrivano le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, alla Gazzetta dello Sport: l’obiettivo resta quello dichiarato ad inizio Giochi, le dieci medaglie. “Siamo in linea, ...

Olimpiadi invernali - il pronostico per l’Italia : tre ori e 15 medaglie per far felice Malagò : Ci siamo. Oggi dall’altra parte del mondo sono cominciate le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, che vedremo ad orari improbabili (il fuso orario con la Corea del Sud è particolarmente sfavorevole) e solo parzialmente (visto che la Rai trasmette in chiaro le gare principali e Sky ha deciso di oscurare i Giochi, non avendo raggiunto l’accordo con Eurosport). Per l’Italia, però, sarà un’edizione molto importante: il team azzurro non ci è mai ...

Olimpiadi invernali 2018. I Giochi secondo Giovanni Malagò : Da bambino voleva fare il detective, suo padre l’avrebbe preferito medico, alla fine ha vinto la passione per lo sport. «Li ho praticati tutti», racconta Giovanni Malagò. «Un’autentica passione». Tanto che persino adesso, nonostante gli impegni e gli orari, continua a «correre, sciare, giocare a tennis, a calcetto, andare in palestra e fare canottaggio». Niente male, considerando che la sua giornata tipo comincia in ufficio alle 7.30 del mattino ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - Malagò svela gli obiettivi dell’Italia [VIDEO] : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, grandi aspettative nei confronti dell’Italia, ecco le parole di Malagò: “Non avremo fenomeni come Hirscher o Schiffrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte. Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci dieci medaglie… Un terzo delle gare ci vede competitivi. Il clima è ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026 in Italia? Bella idea candidatura Milano-Torino ma aspetto le elezioni” : Devono ancora iniziare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma si sta già pensando all’edizione del 2026 la cui organizzazione verrà assegnata il prossimo anno. L’Italia potrebbe seriamente pensare a ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo lo smacco del ritiro della candidatura di Roma e i Giochi potrebbero tornare nel nostro Paese a 20 anni di distanza dal successo di Torino 2006. A parlarne è lo stesso Giovanni Malagò ...