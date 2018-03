Oleificio Zucchi è il partner sostenibile di “Fa’ la Cosa Giusta” alla Fiera di Milano

meteoweb.eu

: Il nostro sponsor Oleificio Zucchi... quanto tipo di olio! - 3ccremona : Il nostro sponsor Oleificio Zucchi... quanto tipo di olio! -

(Di martedì 20 marzo 2018) Vivere in modoparte da scelte etiche molto semplici, come quella di produrre e consumare un olio “giusto”:, portavoce con passione di questa filosofia da oltre 200 anni, affianca “naturalmente” la 15a edizione dilagiusta!”, la più grandenazionale di consumo critico e stili di vita eco – friendly, che si terrà dal 23 al 25 Marzo 2018 acity. La storica azienda cremonese, specialista nella produzione di oli da oliva e oli di semi, centra in pieno l’obiettivo della kermesse presentando al grande pubblico “open” della tre giorni il suo Olio extra vergine di oliva 100% Italiano, il primo in assoluto proveniente da una filiera certificata– che segue cioè una produzione limpida in ogni suo passaggio, draccolta delle olivespremitura, finotavola, coniugando sapore e salute nel rispetto ...