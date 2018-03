«Ogni voto ci è costato circa 9 centesimi» | dice Davide Casaleggio

Elezioni 2018 - la posta in gioco era mandare a casa Renzi e Berlusconi. Inutile Ogni altro voto : Una mia amica di Genova, che stimo molto, mi scrive: «Sono davvero molto dispiaciuta. Mi auguravo che tu condividessi le posizioni di Potere al Popolo». Anche un altro amico, molto attivo per «PaP» mi ha supplicato di dare una mano a farlo votarlo. Il risultato è inesistente. Non basta avere alcuni temi «popolari e giusti» per fare una lista elettorale. «Potere al Popolo» è stata la riedizione di Rifondazione Comunista, cioè l’idea ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e l'incOgnita dopo il voto (6 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:38:00 GMT)

Tutte le incOgnite del voto di domenica : Quanti italiani si recheranno alle urne? Già 5 anni fa , nel 2013, si registrò il più alto tasso di astensione della storia repubblicana in un'elezione politica, con un'affluenza pari al 75%. Questa ...

Tutte le incOgnite del voto di domenica : Le elezioni politiche sono ormai imminenti: domenica si vota per eleggere il nuovo Parlamento e mai come questa volta un'elezione nazionale è apparsa così gravida di incognite. YouTrend ha elaborato per Agi tutti gli elementi che rendono l'appuntamento elettorale del 4 marzo avvolto nell'incertezza. La partecipazione al voto Per cominciare, una grande incognita che si ripresenta è quella ...

Elezioni - il voto all'estero è un'incOgnita : "Rischio brogli - c'è massima attenzione" : Il voto degli italiani all'estero è disciplinato dalla Legge Tremaglia, salvata dalla Corte Costituzionale: ci sono anche stavolta timori sull'effettiva capacità di assicurare un voto per corrispondenza segreto...

IncOgnita voto italiani all'estero : attenzione alta contro rischio di brogli : Roma, 28 feb. , askanews, - La legge Tremaglia, che disciplina il voto degli italiani all'estero è stata salvata dalla Corte Costituzionale, ma restano timori sull'effettiva capacità di assicurare un ...

IncOgnita voto italiani all'estero : attenzione alta contro rischio di brogli : Roma, 28 feb. , askanews, La legge Tremaglia, che disciplina il voto degli italiani all'estero è stata salvata dalla Corte Costituzionale, ma restano timori sull'effettiva capacità di assicurare un ...

L’incOgnita voto estero Il rischio brogli e candidati improbabili : Ma la Consulta respinge il ricorso: solo la Cassazione può chiarire. Maggiore sorveglianza e codici a barre ma per il resto tutto funziona come in passato

L’incOgnita Sud senza il voto disgiunto : Tra le regole del sistema elettorale con cui si voterà il 4 marzo sarà questa a fare la differenza soprattutto in un’area del Paese determinante per il risultato finale come il Mezzogiorno ...

L'Europa è lo slogan di Renzi'Ogni voto a destra ci allontana'Gentiloni si schiera col segretario Pd : "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dalL'Europa". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del pd. "Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non e' guidata dal partito popolare europeo, la maggioranza di quella coalizione ce l'hanno le forze populiste di Salvini e ...

L'Europa è lo slogan di Renzi'Ogni voto a destra ci allontana'Gentiloni si schiera col segretario Pd : "In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l'Italia dalL'Europa". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del pd. "Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non e' guidata dal partito popolare europeo, la maggioranza di quella coalizione ce l'hanno le forze populiste di Salvini e ...

Renzi : “Ogni voto dato a destra allontana l’Italia dall’Europa” : «In Italia la destra è guidata dai populisti europei non da popolari. E ogni voto dato a quella destra allontana l’Italia dall’Europa». Così il segretario del Pd Matteo Renzi durante un incontro con gli europarlamentari del Pd. «Agli amici del partito popolare europeo dico - aggiunge - che la coalizione del centrodestra non è guidata dal partito po...

Renzi a Milano : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa. Ogni voto dato a destra ci allontana da Bruxelles” : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa e noi chiediamo agli altri partiti da che parte stanno. In Italia abbiamo i no euro, i boh euro e i sì euro”. Il sabato di campagna elettorale per il segretario Pd Matteo Renzi è iniziato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, dove ha radunato i delegati dem a Bruxelles. Dal palco, dove si è presentato a fianco degli eurodeputati, ha attaccato centrodestra e Movimento 5 stelle: “La ...

Renzi a Milano : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa. Ogni voto a destra ci allontana da Bruxelles” : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa e noi chiediamo agli altri partiti da che parte stanno. In Italia abbiamo i no euro, i boh euro e i sì euro”. Il sabato di campagna elettorale per il segretario Pd Matteo Renzi è iniziato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, dove ha radunato i delegati dem a Bruxelles. Dal palco, dove si è presentato a fianco degli eurodeputati, ha attaccato centrodestra e Movimento 5 stelle: “La ...