Oggi i funerali del vigilante ucciso dalla baby gang

Funerali di Alessandro Neri - ucciso a Pescara in un fosso. La mamma : “Oggi datemi affetto” : Nella chiesa di San Camillo De Lellis, in località Villa Raspa di Spoltore, verrà celebrata una messa in memoria del 29enne. Non dovrebbero essere veri e propri Funerali, in quanto, secondo le ultime informazioni, non ci sarà il feretro.Continua a leggere

Alessandro Neri - Oggi i funerali. Parenti e amici dal Venezuela - ma forse il feretro non ci sarà : Lo ribadisce anche Johnny Margiotta, consigliere del Cram Venezuela, il consiglio regionale abruzzesi nel mondo. 'Siamo molto scossi e sentire queste notizie ci fa rabbrividire perché ...

Funerali di Luigi Necco - c'è il Napoli di ieri. Assente quello di Oggi : C'era il Napoli di ieri - con personaggi come Corrado Ferlaino, il presidente dei due scudetti, Luis Vinicio e Faustino Cané - per l'ultimo saluto al giornalista Luigi Necco. In chiesa non c'era ...

Strage di Cisterna - Antonietta ora sa : Oggi i funerali di Alessia e Martina Video : C'erano 15mila persone oggi ai #funerali di Alessia e Martina, le sorelline di 13 e 7 anni uccise lo scorso 28 febbraio in casa a #Cisterna di Latina dal padre, l'appuntato scelto Luigi Capasso che si è poi suicidato. Ma la persona più importante di tutte, la loro mamma #Antonietta Gargiulo, non era presente, perché non poteva esserci. Lei che pure è stata gravemente ferita dal marito, unica superstite della Strage compiuta dall'uomo da cui si ...

Strage Latina : donna informata della morte delle figlie. Oggi i funerali : Antonietta Gargiulo non ricorda nulla di quanto accaduto nove giorni fa. La mamma è stata ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere che prima di suicidarsi ha ucciso le due bambine di 8 e 14 ...

Strage di Latina : Oggi i funerali delle ragazzine - la moglie del carabiniere sa : Ora lo sa. Antonietta Gargiulo, la moglie di Luigi Capasso, il carabiniere assassino e suicida, è stata informata della morte delle figlie Alessia e Martina, di 8 e 14 anni. A darle la tragica notizia ...

DAVIDE ASTORI - FUNERALI IN DIRETTA TV/ Video Santa Croce : da Totti a Buffon - Oggi tutti con la Fiorentina : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:30:00 GMT)

In 10 mila Oggi per i funerali di Astori Dopo Firenze - l'addio in Val Brembana : Il triste giovedì d'addio a Davide Astori inizierà questa mattina a Firenze alle 10, nella Basilica di Santa Croce, col funerale per quella vita spezzata nel sonno di sabato notte, a 31 anni.

Davide Astori Oggi i funerali a Firenze : Ieri migliaia di persone in fila alla camera ardente a Coverciano del calciatore 31enne morto nel sonno a Udine il 4 marzo scorso

LACRIME E PIOggiA Oggi i funerali di Rino Todaro : Per la cronaca Tiziano Granato pare sia morte per complicazioni cardiache a seguito dell'influenza che lo aveva trattenuto a caso negli ultimi giorni della sua vita mentre Rino Todaro a causa di una ...

Strage di Latina - per Capasso niente funerali in chiesa : la salma benedetta al cimitero di POggioreale : Riposa solitario nella sala mortuaria del cimitero di Poggioreale il corpo senza vita di Luigi Capasso, il carabiniere protagonista della Strage di Cisterna di Latina. Nell?ampia sala, avvolta...

Strage di Latina - per Capasso niente funerali in chiesa : la salma benedetta al cimitero di POggioreale : È stata benedetta nell'obitorio del cimitero di Poggioreale, a Napoli, invece che nella parrocchia del quartiere Secondigliano la salma di Luigi Capasso, il carabiniere responsabile della...

E' morto Gian Marco Moratti - Oggi i funerali : Cordoglio anche nel mondo imprenditoriale: la morte di Gian Marco Moratti "ci ha colpito e affranto molto", ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, al termine dell'incontro con il ...

Oggi i funerali di Jessica : Clima tesissimo nella chiesa per l'ultimo saluto alla diciannovenne uccisa a coltellate dal tramviere milanese. La madre grida con l'ex fidanzato di volerlo ammazzare -