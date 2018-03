Oggi è l’equinozio di primavera : (foto: Getty Images) Può essere il 19, il 20 o il 21 marzo e quest’anno, per l’11esima volta consecutiva sarà il 20 marzo, alle ore 16:15. E non è un errore. L’equinozio di primavera, infatti, contrariamente da quello che abbiamo imparato da bambini e da quanto stabilito inizialmente dal Concilio di Nicea nel 325 d.C. e poi confermato nel 1582 da Papa Gregorio XIII, non cade necessariamente il 21 marzo. Con il termine equinozio, ci ...