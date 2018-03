Obesità infantile | così si limita lo zucchero

Obesità infantile : l’allattamento al seno può proteggere i bambini nati in sovrappeso dallo sviluppare la pericolosa condizione : l’allattamento al seno può proteggere i bambini nati in sovrappeso dallo sviluppare l’Obesità infantile, secondo un nuovo studio della Ewha Womans University College of Medicine, in Corea del Sud. Nello studio, i bambini nati in sovrappeso avevano molta più probabilità di essere obesi entro i 6 anni rispetto ai bambini nati con un peso nella norma. Ma il rischio di essere sovrappeso o obesi diminuiva notevolmente se venivano allattati al seno ...