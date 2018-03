“Non ne posso più” Francesca Cipriani | una furia contro Stefano Sull’Isola in onda uno

MotoGP - Valentino Rossi insoddisfatto dopo le qualifiche : “Non sono contento della moto - ma posso recuperare” : Ottavo al termine delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di motoGP, Valentino Rossi analizza criticamente la propria prestazione: “Non mi sentivo a mio agio sulla Yamaha. Abbiamo sofferto molto le condizioni incontrate in pista e non sono riuscito ad essere veloce come i miei avversari. Non sono soddisfatto del feeling con la mia M1 e domani nel warm-up proveremo qualcosa di diverso per cambiare ...

“I soldi?”. D’Urso show. La sparata a Pomeriggio 5. Alvaro Vitali si lamenta : “Non posso campare…”. Lei risponde così e lo studio ‘esplode’ : ”Noi artisti quando siamo al centro dell’attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende. Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi”. così Alvaro Vitali si confida a Pomeriggio Cinque della pensione da fame che gli uomini e le donne dello spettacolo percepiscono dopo una vita. Un dibattito ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Cina - bambino blocca iPhone per 47 anni / La mamma costretta a formattarlo : “Non posso mica aspettare...” : bambino blocca iPhone per 47 anni: provava a sbloccare il dispositivo della mamma e ha commesso un danno irreparabile. Il pericolo di esporre i bambini a questi device moderni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:15:00 GMT)

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

“Non posso più andare da Barbara D’Urso”. Isola - Chiara Nasti ‘bandita’. Era tutto confermato per l’intervista della ex naufraga a Domenica Live - poi l’improvviso dietrofront : “Non è giusto…” : Chiara Nasti nell’occhio del ciclone. Non deve essere un momento facile per la blogger e influencer che si è ritirata spontaneamente dall’Isola dei Famosi per la troppa nostalgia del fidanzato a solo una settimana dal via. Nonostante sia andata via dall’Honduras in anticipo, è stata infatti comunque coinvolta nel cosiddetto canna-gate, lo scandalo droga all’Isola sollevato da Eva Henger, che ha accusato Francesco ...

Embraco - salta il tavolo a Torino : “Non possono imporre il part time” : E' saltato l'incontro all’Unione Industriale di Torino per la vicenda Embraco. L’azienda ha proposto unilateralmente ai sindacati un...

“Mi ha lasciata per lei”. Mary Falconieri lapidaria su Giovanni Angiolini. Il medico e l’infermiera avevano fatto sognare i fan del Gf - ma l’epilogo della storia è da brivido e lei adesso confessa tutto : “Non posso crederci…” : Ormai si sono lasciati, il loro amore nato nella casa del Grande Fratello ha un po’ deluso, anche perché le cose tra i due sono andate maluccio. Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono detti addio in malo modo. A due anni dal primo incontro nella casa di Cinecittà, la coppia ha annunciato la rottura lo scorso dicembre. E a quanto pare il dottore sardo si è già consolato con un’altra ragazza e qualcuno sospetta che la nuova ...

“Non posso contraddire…”. Droga all’Isola dei Famosi - la confessione di Nadia Rinaldi. Eliminata dal reality - mentre il “canna-gate” è ancora argomento bollente - l’attrice si sbilancia e vuota il sacco. Quel che ha fatto sapere su Francesco Monte lascia il pubblico sbigottito… : Ma Francesco Monte l’ha fumata o no questa marjuana all’Isola dei Famosi? Ormai è una di Quelle domande che, già lo sappiamo, non troveranno mai risposta. Dal giorno dell’accusa di Eva Henger, l’ex tronista si è sempre dichiarato innocente e ha ripetuto più volte di non aver fumato nulla se non delle sigarette di tabacco. Ma la Henger non molla e continua ad attaccarlo. Nel frattempo lui, stanco di essere trattato come un Drogato e come un ...

“Non posso stare fermo” - 80enne spagnolo si iscrive all’università e va in Erasmus a Verona : Non è uno studente fuori corso, ma solo uno con un curriculum più lungo degli altri. Miguel Castillo, iscritto alla facoltà di Storia e Geografia dell’Università di Valencia, ha 80 anni ed ha vinto una borsa di studio del progetto Erasmus per trascorrere un periodo di tempo a Verona. “Nonno Erasmus”, come è stato soprannominato, è già diventato un simbolo del progetto che ogni anno permette agli studenti europei di frequentare ...

“Non posso…”. Ha una pancia tonda e tesa e tutto fa pensare che sia incinta. Ma questo non è l’addome di una donna in dolce attesa e la verità sul suo caso vi farà rabbrividire. Choc anche tra i medici. Attenzione - immagini molto forti : Finalmente la vita di Lila Bai, 70 anni, è cambiata. Alla donna, indiana, è stato rimosso dalle ovaie un tumore enorme. Quanto enorme? Beh, pesava 11.8 chilogrammi. Il punto è che la donna, che sapeva di avere qualcosa che non andava nelle ovaie, ha dovuto aspettare parecchio prima di sottoporsi a un intervento. Il motivo? Non poteva permettersi l’intervento così la crescita è continuata e continuata e il tumore è arrivato a essere di 40 ...

Jeremias Rodriguez : al Grande Fratello? “Non posso dire di non aver finto” : Jeremias Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip: “Non posso dire di non aver finto niente perchè tutti lì dentro hanno finto qualcosa” Jeremias Rodriguez è stato sicuramente uno dei personaggi più controversi del Grande Fratello Vip. I suoi modi di fare e il carattere forte non sempre sono stati condivisi dal pubblico che da Casa seguiva […] L'articolo Jeremias Rodriguez: al Grande Fratello? “Non posso dire di non aver ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Carolina Kostner : “Non sono Wonder Woman - posso sbagliare. Ho energie positive” : Carolina Kostner non è riuscita nell’impresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante doveva trascinare la squadra verso una difficilissima medaglia nel team event ma purtroppo ha commesso degli errori nel corso del suo programma libero che l’hanno relegata al quarto posto. Una prova sottotono da parte dell’altoatesina che avrà però la possibilità di andare a caccia del podio nella prova ...