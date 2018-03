Non ammesso all’esame di Maturità | ricorre al Tar e vince | errore dei prof

M5s - Dessì riammesso da Di Maio/ Critica Pd : “ma Non era espulso?”. Eletti Senato e apertura alla Lega : M5s, Emanuele Dessì reintegrato tra gli Eletti al Senato: Di Maio "glissa" e risponde a Beppe Grillo. Critiche Pd, "ma non era stato espulso?", si apre asse con la Lega per il Governo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Il candidato che pagava 7 euro d'affitto ammesso nel gruppo M5S del Senato : "Non è incompatibile" : Il portavoce Emanuele Dessì, finito al centro delle polemiche per la casa popolare in affitto a 7 euro al mese, per le amicizie con il clan Spada di Ostia e i post violenti, potrà iscriversi al gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. E' quanto si apprende da Danilo Toninelli capogruppo al Senato. Non è stato riscontrato, infatti, alcun profilo di incompatibilità, né sono emersi ...

Roma - gli avanzi delle mense scolastiche andranno ai cani e ai gatti. Panino da casa Non è ammesso : Addio agli sprechi nelle mense scolastiche della capitale: gli avanzi delle carote, del pane, delle polpette, della frutta, andranno ai cani e ai gatti di Roma. E per chi desidera menù vegetariano o persino vegano, l’amministrazione è pronta ad assecondare le richieste. È quanto ha deciso l’assemblea capitolina che ha votato il primo regolamento della refezione scolastica della città che riguarda tutti i bambini dai nidi alle medie. “Fino a ieri ...