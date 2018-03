“Noi abbandonati dallo Stato” : Genova, 20 mar. (Adnkronos) – “Dal 14 agosto, nel momento stesso in cui il premier Gentiloni ci ha detto che l’ambasciatore sarebbe tornato al Cairo in Egitto, ci siamo sentiti abbandonati dal nostro Paese. E’ arrivata come una tegola sulla testa”. Così Paola Regeni madre di Giulio, il ricercatore universitario italiano rapito e trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto. La donna lo ha detto oggi a Genova ...