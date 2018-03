eurogamer

: Nindies Showcase: The Banner Saga 3, Lumines Remastered e tutti gli annunci dell'evento! #NintendoSwitch - Eurogamer_it : Nindies Showcase: The Banner Saga 3, Lumines Remastered e tutti gli annunci dell'evento! #NintendoSwitch - ignacio_ory : RT @HyperHypeWeb: #Crónicas #NindiesShowcase - Primavera 2018 - ante0J0 : RT @HyperHypeWeb: #Crónicas #NindiesShowcase - Primavera 2018 -

(Di martedì 20 marzo 2018) Si è appena concluso ilSpring 2018, l'di Nintendo tutto dedicato agli indie che ha visto andare in onda tantissimi. Questi hanno riguardato alcuneche arriveranno su Nintendo Switch, come quella del celebre Mark of the Ninja o quella di. Nel corsoè stato rivelato che The3 arriverà su Switch, poco dopo l'arrivo dei due precedenti capitolia serie, anche se non è stataata per il momento una data d'uscita. In totale Nintendo ha compiuto 16, che non esitiamo a ricapitolarvi in calce così come sono stati riportati dai colleghi di Eurogamer.net:Read more…