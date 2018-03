NIGHTFLYERS - Sinossi ufficiale e primo teaser dietro le quinte!

lostinaflashforward

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Si continua ancora a parlare di, nuova creatura televisiva targata George R.R. Martin. Vi avevamo parlato del recente cambio di showrunner, ma finalmente possiamo dare uno sguardo veloce a questa attesissima serie sci-fi. Pronti per il viaggio? ARTICOLI CORRELATI: Il cast della serie!Eccovi un brevissimocon immaginile quinte, fornito in esclusiva da USA Today. Già dai primi secondi vediamo che lo stile della serie sarà decisamente dark, con inquietanti sequenze degli inspiegabili eventi che accadono ai membri dell'equipaggio della Nightflyer.A questo proposito, il neo showrunner Jeff Buhler definisce il progetto come qualcosa di davvero scatenato, paragonandolo a "Alien con un fantasma o The Shining nello spazio". Perchè il vero spavento non deriverà dagli extra-terrestri, come spiega lo showrunner: "In molti racconti di fantascienza, sono sempre gli alieni ...