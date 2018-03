NIGHTFLYERS - Cambio di showrunner all' orizzonte!

lostinaflashforward

(Di martedì 20 marzo 2018) Notizia importante per la nuova creatura televisiva di George R.R. Martin! A quanto pare c'è stato undi, mentre la serie si appresta nella fase di produzione in Irlanda. Continuate la lettura per scoprire che cosa è accaduto!LoDaniel Cerone, che si è unito al progetto quando è stato ufficializzato dalla SyFy, ha lasciato la serie per divergenze creative ed ora sta lavorando a un nuovo progetto con la Universal Cable Productions.Al suo posto ora c'è il produttore esecutivo Jeff Buhler, che ha contribuito alla sceneggiatura della serie, con la supervisione di Terry Matalas (12 Monkeys).La serie, tratta da un racconto di Martin pubblicato nel 1980, parla di "otto scienziati dissidenti e un potente telepata che si imbarcano in una spedizione al limite del nostro Sistema Solare a bordo della Nightflyer, una nave con un piccolo e unito equipaggio ed un ...