Nicolas Sarkozy in stato di fermo per presunti finanziamenti illeciti

Francia - Le Monde : “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale - fermato ex presidente Nicolas Sarkozy” : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. La polizia francese sta interrogando Sarkozy nell’ambito di un’inchiesta su fondi libici arrivati da Tripoli a Parigi tra il 2005 e il 2006 a sostegno della sua ...

Arrestato Nicolas Sarkozy per presunti finanziamenti illeciti : Nicolas Sarkozy è stato Arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre. Lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet.L'ex presidente francese è stato convocato nell'ambito dell'indagine sul possibile finanziamento da parte della Libia della sua campagna elettorale del 2007.

