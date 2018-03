Nicolas Sarkozy | fermo e inchiesta Libia “Finanziamenti da Gheddafi” | FI | “ora verità su

Nicolas Sarkozy - STATO DI FERMO : SOLDI PER FINANZIAMENTI DA GHEDDAFI/ Libia - sospetti su 30 milioni : Nicholas SARKOZY in STATO di FERMO, ultime notizie: ex presidente francese sarà arreSTATO per FINANZIAMENTI illeciti da Libia? Accuse per la campagna elettorale del 2007, i SOLDI di GHEDDAFI(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Attacchi antisemiti e il fermo di Nicolas. La settimana più brutta dei Sarkozy : Conferenze a Dubai o a Londra, colazioni in tête-à-tête con Carla, attese di fronte alla scuola di Giulia, per accompagnarla a lezioni di danza classica. La vita del pensionato dalla Presidenza della Repubblica francese scorreva tranquilla, anche se altre inchieste giudiziarie erano venute a turbare un quotidiano, forse troppo noioso, per un iper attivo come lui. Ma questa volta la giustizia gli ha inferto un duro colpo, che lo ha fatto balzare ...

Francia - presunti finanziamenti illeciti. Fermato l’ex presidente Nicolas Sarkozy : Secondo Le Monde, deve essere sentito nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti in arrivo dalla Libia legati alla campagna elettorale del 2007

Nicolas Sarkozy fermato - Le Monde : “Finanziamenti illeciti dalla Libia per la sua campagna elettorale” : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. La polizia francese sta interrogando Sarkozy nell’ambito di un’inchiesta su fondi libici arrivati da Tripoli a Parigi tra il 2006 e il 2007 a sostegno della sua prima ...

Francia - Le Monde : “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale - fermato ex presidente Nicolas Sarkozy” : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. La polizia francese sta interrogando Sarkozy nell’ambito di un’inchiesta su fondi libici arrivati da Tripoli a Parigi tra il 2005 e il 2006 a sostegno della sua ...

Nicolas Sarkozy in stato di fermo per presunti finanziamenti illeciti : Nicolas Sarkozy è in stato di fermo a Nanterre. Lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. L'ex presidente francese è stato convocato nell'ambito dell'indagine sul possibile finanziamento da parte della Libia della sua campagna elettorale del 2007.È la prima volta che Sarkozy viene interrogato su questo tema dall'apertura di un'indagine giudiziaria, nell'aprile 2013. Lo stato di fermo può durare fino a ...

