Nicola Zingaretti propone un Manifesto per un nuovo Pd Che riparta da 5 punti

C'è un piano per far cadere subito Nicola Zingaretti : C'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti ancora prima che la giunta regionale del Lazio prenda forma. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il sistema che le opposizioni vorrebbero applicare ricalca quello che portò alle dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma, con la differenza che non dovrebbero fare ricorsi a 'tradimenti' interni alla maggioranza, dato che grillini e centrodestra, insieme ...

Regione Lazio : c'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti e tornare al voto : Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo, è stato rieletto presidente della Regione Lazio, ma ancor prima che la sua giunta regionale prenda forma, ci sarebbe un piano - messo in atto da Centrodestra e Movimento Cinque Stelle - per farlo decadere. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Rievocazione del metodo Marino Secondo il giornalista Simone Canettieri, infatti, tutto è pronto per applicare lo stesso sistema che nel 2015 ha portato ...

Il dopo Renzi? Si chiama Nicola Zingaretti : ... troppa enfasi per l'antifascismo militante e poco per temi come l'occupazione e l'impatto dell'immigrazione sull'economia e la gente. Misure come il Job's act sono state bocciate dalla percezione ...

Pd - Nicola Zingaretti scende in campo "Sono pronto a correre alle primarie" : Nicola Zingaretti scende in campo per la guida del Pd. Il presidente della Regione Lazio annuncia che partecipera' alla "rigenerazione" del partito. "Io ci saro'", dice. Anche alle primarie? "Anche alle primarie, non escludo nulla". Zingaretti rilancia il modello Lazio a livello nazionale. "Abbiamo fatto l'accordo con Liberi e Uguali - Segui su affaritaliani.it

Nicola Zingaretti dice che forse si candida alle primarie del PD : «Non escludo nulla», ha detto a Repubblica, spiegando che «lo spirito dell'Ulivo» è «il modello che vorrei proporre a livello nazionale» The post Nicola Zingaretti dice che forse si candida alle primarie del PD appeared first on Il Post.

"Rinascita" Pd - Nicola Zingaretti : pronto a correre per le primarie : Il governatore del Lazio spinge per un modello di politica e alleanze "che rilancia lo spirito dell'Ulivo, anche a livello nazionale".

Nicola Zingaretti si candida alla guida del PD : "Dobbiamo stare all'opposizione - modello è l'Ulivo" : Dopo Orlando e Calenda oggi a scendere in campo è uno dei pochi esponenti del Pd usciti vincitori dalla tornata del 4 marzo, il riconfermato Governatore del Lazio Nicola Zingaretti che annuncia una candidatura alle primarie del partito. L'ex premier Renzi non sarà invece tra i candidati. A salire al Quirinale per le consultazioni sarà una delegazione guidata da Martina

Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni regionali in Lazio : La sua vittoria è rimasta incerta per diverse ore, perché il suo vantaggio sugli altri candidati è ridotto: probabilmente non avrà la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale The post Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni regionali in Lazio appeared first on Il Post.

Nicola Zingaretti - Elezioni Lazio 2018/ “Vittoria importante nel giorno della sconfitta devastante del Pd” : Nicola Zingaretti, Elezioni Lazio 2018: vincitore e quindi ancora governatore. “Vittoria importante nel giorno della sconfitta devastante del Pd”, il commento post voto(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:03:00 GMT)