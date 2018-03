Netflix rivela i 10 film horror che la gente non riesce a finire perché troppo spaventosi

darlin

: Li avete visti? - DarlinMagazine : Li avete visti? - danicat58 : RT @doppita: 'Paramount era preoccupata che #Annientamento fosse troppo intellettuale' ...quindi lo distribuisce in sala in USA e su Netfli… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Nextflix ha inviato a Forbes la lista dei diciche sarebbero 'da non riuscire a guardarli per intero' . Il servizio di streaming, per assemblare questa lista, ha osservato il momento in cui gli utenti hanno interrotto la pellicola, e sono entrati nella top 10 deipiùdi tutti, quelli che sono stati ...