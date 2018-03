Nelle scuole italiane uno studente su quattro è immigrato. Una ricerca : Nei paesi dell'area Ocse, tra il 2003 e il 2015 il numero degli studenti di 15 anni di origine immigrata è cresciuto in media di 6 punti percentuali. Nel 2015 uno studente su 4 che vive negli stati dell'Ocse risulta essere nato all'estero o ha un genitore o entrambi i genitori nati all'estero. In Svizzera e in Lussemburgo la percentuale è ancora più elevata: più di uno studente su due ha origini ...

Volley : Superlega - #Accendiamoilrispetto - continua il viaggio Nelle scuole dei giocatori di Latina : ...stati scelti da Top Volley Latina e AbbVie per questa iniziativa e di questo siamo orgogliosi - ha spiegato Leotta - ci teniamo a ospitare esperti in materia ma anche gli sportivi perché lo sport può ...

Ambulatorio da aprile Nelle ex scuole di Cellio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ambulatorio da aprile nelle ex ...

Palermo : Cisl - torna la mensa Nelle scuole primarie di Partinico : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Il comune di Partinico (Palermo) ha approvato la delibera che risolve il problema dello stop al servizio mensa nelle scuole primarie del territorio, che era stato bloccato per mancanza di fondi. Nei quattro istituti dell’infanzia, la Casa del fanciullo, il Cassarà-Guid

Nelle scuole si continua a parlare di legalità con i carabinieri : I carabinieri continuano a incontrare gli studenti del Brindisino. Il 14 e il 15 marzo è toccato agli alunni del Circolo Didattico 'Giovanni XXIII' di Ostuni e del Secondo istituto comprensivo 'V. ...

PiGreco-Day - l’amore per la matematica? Si può apprendere con lo spettacolo. E Nelle scuole arriva il film “La direzione del tempo” : I bambini italiani di 9 anni sono al trentesimo posto in matematica, davanti alla Francia (35esima) ma dietro alla Germania (24esima). Molto indietro rispetto all’Inghilterra in decima posizione e all’Irlanda campione d’Europa. Questa la fotografia secondo gli ultimi dati Timss, (Trends in International Mathematics and Science Study). Un’immagine che potrebbe presto cambiare grazie anche al cinema perché ora la matematica si impara davanti allo ...

Dopo il Gender è allarme streghe : la battaglia del neosenatore leghista Nelle scuole - l'Espresso : La preside: Era un progetto sul testo "Fiabe del mondo". E sul profilo della scrittrice del libro piovono insulti

Benevento - Mastella perde la guerra contro il panino Nelle scuole : Clemente Mastella perde, almeno per ora, la 'guerra' con i genitori: il Tar della Campania ha bocciato il suo regolamento che vieta il panino libero nelle scuole di Benevento. I bambini delle materne ...

Furti Nelle scuole - quattro denunce : I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro nella notte scorsa hanno denunciato a piede libero quattro soggetti, due rumeni e due minorenni italiani rispettivamente per i reati di ricettazione ...

Giovanni Malagò : “Lo sport Nelle scuole è la madre di tutte le battaglie. Occorre un piano Marshall” : Per fare crescere lo sport in Italia è fondamentale investire nelle scuole. Fin da bambini, infatti, è necessario praticare un’attività sportiva non soltanto con obiettivi agonistici ma anche semplicemente per mantenersi in forma e condurre uno stile di vita sano. Portare lo sport nei luoghi dove i più piccoli imparano le nozioni basilari che saranno importanti per tutta la vita è decisivo per mantenere l’Italia ai vertici del ...

Bambini non in regola con le vaccinazioni - che cosa sta succedendo ora Nelle scuole? : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nonostante le stime che parlano di circa 30mila Bambini ancora non in regola con le vaccinazioni, alla scadenza del termine ultimo imposto dal ministero della Salute per rispettare gli obblighi di legge non sono stati registrati particolari problemi. Per il momento si parla solo di casi sporadici che coinvolgono un numero molto ridotto di iscritti a scuola. Viste le differenze regionali e nella gestione da parte ...

Capitan Findus nel Lazio distribuiti 123 kit Nelle scuole : “Storie dal mare”: oltre 22 mila studenti a lezione con Capitan Findus nel Lazio distribuiti 123 kit nelle scuole, coinvolti oltre 3.000 bambini. In tutta... L'articolo Capitan Findus nel Lazio distribuiti 123 kit nelle scuole proviene da Roma Daily News.

Vaccini : da oggi porte sbarrate Nelle scuole per chi non è in regola - domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...