Nel Google Play Store arrivano i video annunci pubblicitari

Opzioni binarie e Forex - cambia tutto Nel trading : Google banna la pubblicità non certificata : Come noto, infatti, le Opzioni binarie hanno subito pesanti restrinzioni in gran parte del mondo occidentale e la stessa Europa, già da alcuni mesi, è al lavoro per introdurre una rigida ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti Nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Apple e Google finiscono Nel mirino della Francia : Credo in un'economia fondata sulla giustizia - ha detto il ministro - e mi appresto quindi a citare in giudizio Google e Apple al tribunale del commercio di Parigi per pratiche commerciali scorrette" ...

Ecco la nuova beta di Tasker - finalmente Nel Google Play Store Beta program : Arriva in giornata un'importante notizia riguardante Tasker: la prima build Beta della nota applicazione è stata resa disponibile e il dettaglio più interessante è che entrerà finalmente nel Google Play Store Beta program. Gli utenti Beta potranno installare le nuove build in modo molto più comodo, senza aver bisogno di scaricare ed installare APK. L'articolo Ecco la nuova Beta di Tasker, finalmente nel Google Play Store Beta program proviene ...

'Nelle pieghe del tempo' - live streaming con il cast Nella sede Google di New York : ... la regista del film 'Nelle pieghe del tempo' , al cinema il 29 marzo, e le protagoniste Oprah Winfrey , Storm Reid e Gugu Mbatha-Raw , ospiti nella sede Google di New York per un live streaming ...

Tante piccole novità per le applicazioni Google Nella scorsa settimana : Scopriamo quali sono state le novità, a volte decisamente di poca entità, relative alle applicazioni che Google ha aggiornato nel corso della scorsa settimana: da Android Wear al Play Store, passando per YouTube, Gboard, Contatti e molte altre. L'articolo Tante piccole novità per le applicazioni Google nella scorsa settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità - almeno Nel codice : Google Foto e YouTube Music si aggiornano sul Play Store ma come accade spesso le novità più interessanti si nascondono nel codice, che fa pensare ad alcune grosse novità in arrivo. L'articolo YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità, almeno nel codice è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google pubblica le app Pixel Visual Core Service e Google Clips Nel Play Store : Il Pixel Visual Core è stato aperto alle applicazioni di terze parti poche settimane fa e oggi viene ulteriormente migliorato e potenziato con un aggiornamento attraverso il Play Store. L'articolo Google pubblica le app Pixel Visual Core Service e Google Clips nel Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL sarebbe in arrivo Nel listino Wind : Il Google Pixel 2 XL è apparso nei giorni scorsi nel listino Wind e un addetto di un negozio avrebbe confermato il via alla vendita dalla prossima settimana L'articolo Google Pixel 2 XL sarebbe in arrivo nel listino Wind è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Reply è arrivata Nel Play Store : ecco come funziona e download APK : Volete provare la nuova app di Google per le smart Reply? eccovi l'APK di Google Reply. Vi spieghiamo anche come utilizzarla e come funziona. L'articolo Google Reply è arrivata nel Play Store: ecco come funziona e download APK è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Microsoft Edge : Google Project Zero scopre un’altra falla Nella sicurezza : Le recenti analisi, condotte da Google Project Zero, hanno evidenziato una nuova possibile falla all’interno di Microsoft Edge. Internet Security Nell’ultimo periodo abbiamo parlato molto di sicurezza informatica e delle relative falle che erano state scoperte; questa volta nel mirino degli analisti di GPZ troviamo il browser di casa Microsoft. La falla in questione è collegata a “Just in Time” (JIT) per Java Script, che non risulta protetto dal ...

SwiftKey Beta risolve un bug Nella scrittura su form come Disqus da Google Chrome : SwiftKey si aggiorna nella versione di Beta per risolvere un piccolo problema che causava malfunzionamenti all'autocorrezione delle parole e alla previsione dei termini successivi su form come Disqus da Google Chrome. L'articolo SwiftKey Beta risolve un bug nella scrittura su form come Disqus da Google Chrome è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nell’App Google arrivano gli strumenti integrati per modificare e condividere gli screenshot : Con la versione 7.21 di App Google viene messa a disposizione degli utenti la possibilità di condividere e modificare gli screenshot catturati sull'applicazione L'articolo Nell’App Google arrivano gli strumenti integrati per modificare e condividere gli screenshot è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.