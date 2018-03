Nel 2012 aiutammo un partito italiano a rinascere È giallo sul cliente di

Ratzinger e le dimissioni già Nel 2012 : B enedetto XVI aveva deciso di rinunciare al Pontificato già nell'aprile del 2012, qualche settimana dopo la Pasqua, ed era intenzionato ad annunciare al mondo la sua rivoluzionaria scelta prima del Natale dello stesso anno. La sconvolgente rivelazione arriva a cinque anni di distanza dalle dimissioni di Joseph Ratzinger e in un momento in cui si torna ...

Il fascino insolito della neve a Roma : l’ultima volta Nel febbraio 2012 : Nevica da ore a Roma: la Capitale si è risvegliata immersa in un panorama suggestivo quanto insolito. L’ultima volta è accaduto nel febbraio 2012 quando Roma venne imbiancata, e le strade erano ricoperte da un manto di qualche centimetro. La perturbazione oggi si deve all’aria gelida siberiana, il Burian, mentre 6 anni fa era stata causata da un vortice d’aria gelida in quota dalla Valle del Rodano. In precedenza un altro ...

Il derby visto da Paolo De Ceglie : "Il ricordo più bello? Il 3-0 del 2012 al debutto Nello Stadium" : Lui i derby sa cosa sono e come si giocano. Ne ha disputati tanti, ne ha vinti molti. Anzi moltissimi, soprattutto a livello di settore giovanile. Per Paolo De Ceglie la stracittadina non è solo ...

RAPINA CON MITRA - FIGLIO PROCURATORE DI BRESCIA ARRESTATO/ Gianmarco Buonanno e la denuncia al padre Nel 2012 : RAPINA a mano armata, ARRESTATO FIGLIO PROCURATORE di BRESCIA, Tommaso Buonanno. E' accusato di aver assaltato un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, con altre due persone.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Francia - Tariq Ramadan in stato di arresto “Commise due stupri Nel 2009 e Nel 2012” : Tariq Ramadan è sotto inchiesta per violenza sessuale e lo stato di fermo, al termine dei due giorni previsti dalla legge, è stato tramutato in arresto. Lo riferiscono i media francesi. Al centro di due denunce per stupro relative a fatti del 2009 e 2012, il teologo musulmano docente di studi islamici contemporanei a Oxford è sotto accusa per stupro e stupro su persona vulnerabile. Ramadan, che ha negato le accuse, ha chiesto un ulteriore esame ...

Nintendo Labo : Michael Pachter lo aveva previsto Nel 2012? : Come ormai saprete, pochi giorni fa Nintendo ha sorpreso il mondo con l'annuncio di Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta. Insieme alla console Nintendo Switch, i kit di Nintendo Labo forniranno tutto il necessario per assemblare divertenti forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, trasformeranno le idee in realtà.Nintendo Labo, quindi, vedrà la luce tra poco, il 27 ...

Ilenia Pastorelli : “Ecco perché Nel 2012 rifiutai l’ospitata a Mattino Cinque da Federica Panicucci” : Ilenia Pastorelli, protagonista con Carlo Verdone del film Benedetta follia (già raggiunti i 4 milioni di euro di incassi), torna a parlare del post-Grande Fratello 12 quando disertò i programmi televisivi… in particolare Mattino Cinque di Federica Panicucci (che non la prese bene). Ilenia Pastorelli e il rifiuto dell’ospitata a Mattino Cinque nel 2012 […] L'articolo Ilenia Pastorelli: “Ecco perché nel 2012 ...

La legge Fornero irrompe in campagna elettorale : i meriti della riforma varata Nel 2012 : La legge Fornero sul sistema pensionistico è tornata d'attualità con l'avvicinarsi delle elezioni politiche, tra chi in caso di vittoria promette di abolirla e chi invece ne difende l'impianto di base.