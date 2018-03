Nei rifiuti un tesoro inutilizzato

meteoweb.eu

: Rifiuti: dai libri ai mobili, un tesoro riutilizzabile da 600mila t annue : - sherlock5stelle : Rifiuti: dai libri ai mobili, un tesoro riutilizzabile da 600mila t annue : - peppemanzo : Da 24 anni senza verità nei tribunali, da 24 anni la verità nella storia di questo Paese. Per #IlariaAlpi e… - SilviaaOrtolani : RT @seneca1900: Il piano Marshall è pari all’azione devastante nei primi 100 giorni al miliardo di dimaio al audit sul debito al palazzo di… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Tra iprodotti in Italia c’è un piccoloche non viene adeguatamente valorizzato. Si tratta dei beni durevoli, potenzialmente riutilizzabili, che potrebbero trovare nuova vita se esistesse il modo di reimmetterli in circolazione. Lo evidenzia il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018 presentato oggi a Roma e realizzato da Occhio del Riciclone in collaborazione con Utilitalia, la federazione delle imprese italiane dei servizi idrici, energetici e ambientali. I beni durevoli riutilizzabili (considerando solo quelli in buono stato e facilmente collocabili sul mercato) presenti nel flusso deiurbani superano le 600.000 tonnellate annue, circa il 2% della produzione nazionale di. Mobili, elettrodomestici, libri, giocattoli e oggettistica che, in mancanza di un quadro normativo capace di favorire la strutturazione di vere e proprie filiere, quasi mai vengono ...